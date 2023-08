Non abbinereste mai una tunica ad una gonna midi? Le ultime tendenze vi autorizzano a divertirvi e giocare con le lunghezze!

Quest’estate tra le tendenze più cool e divertenti rubate agli anni ’90 c’è quella del giocare con le sovrapposizioni ovvero accostare capi di diverse lunghezza che ad un primo impatto non accosteremmo mai insieme. Così è successo con mini dress diventati top da indossare sui pantaloni, così accade con i maxi top o tuniche e le gonne midi: l’effetto è originale ed elegante allo stesso tempo, creando un binomio che a seconda dei tessuti è pronto ad essere indossato in occasioni formali e informali. Lasciatevi sorprendere e sperimentate senza timore, partendo magari dalle ispirazioni che arrivano direttamente dalle passerelle.

Tendenze moda estate 2023: l’inedita combo gonna midi+tunica di Tory Burch

La moda dell’estate 2023 è un continuo e stimolante palleggiare tra le tendenze degli anni 2000 e quelle degli anni ’90. Il motivo probabilmente è quello di ritrovare quella carica di energia e sensualità trasmessa in anni dove la vita economica era sicuramente più florida dei tempi attuali e dal momento che la moda desidera proporci mise che ci facciano sentire bene, ecco che prova a pescare vibes vintage e che allo stesso tempo ci facciano riflettere sui nostri tempi.

– La combo tunica e gonna midi arriva dalla passerella di Tory Burch, collezione primavera/estate 2023: la stilista propone infatti un top lungo avvitato e strutturato che viene accostato ad una gonna midi leggera e morbida, dinamica e velata. Un accostamento che si presenta perfetto come alternativa al classico abito da cerimonia, ma che sempre la stilista presenta anche abbinando una canotta avvitata e una gonna in lino, un look semplice ma dall’allure sofisticata.

Casual, scintillante, multistrato: le varianti della combo

Come sempre si parte da un accostamento di base e poi si può personalizzare secondo il proprio gusto, personalità e immaginazione. Colpisce infatti che tra le proposte della stilista, ci sia quelle di aggiungere alla gonna midi una camicia che viene stretta da un foulard o da top drappeggiato, giocando con una sovrapposizione di colori, forme e lunghezze.

– Un’altra variante è quella di scegliere una gonna midi e un top lungo impreziositi da paillettes, strass o specchi: è il look perfetto per chi desidera indossare un look scintillante per una serata speciale, senza dover sempre indossare see-through in glitter o abiti sofisticati gioiello. Imprescindibile anche l’attenta scelta dei bijoux, orecchini lunghi in argento e bracciali avvolgenti lungo il braccio.

– E se voleste rendere la combo ancor più d’effetto, in passerella è stato aggiunto anche un lungo abito velato che in un gioco di luci e colori, mostra come questo accostamento possa essere reso diverso ogni volta aggiungendo un elemento complementare di colore differente o in pendant. Scarpe luminose in oro e it-bag bianca per completare un look da sera d’incanto ed estivo.