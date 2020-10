Le nozze di Luigi Berlusconi sono state l’evento sotto i riflettori del momento. E l’attenzione è caduta anche sull’abito sposa di Federica Fumagalli: classico e raffinato.

Le nozze di Luigi Berlusconi e Federica Fumagalli si sono tenute il 7 Ottobre, giorno che ha sancito ufficialmente l’amore tra i due. Gli sposi hanno optato per una cerimonia privata e blindata a Milano, a riparo da paparazzi ed occhi indiscreti. Le foto infatti sono state davvero poche, ma sufficienti a mostrarci almeno un po’ l’abito della sposa.

Federica Fumagalli: abito da sposa principesco

Un evento molto atteso per Federica, fidanzata con Luigi Berlusconi da 9 anni, che si sarebbe dovuto tenere in estate ma rimandato causa Covid-19, e per il quale la ragazza ha deciso di optare per un look non sobrio ma sicuramente più classico.

Dalla foto scattata si è potuto scorgere infatti qualche dettaglio del suo vestito: un abito da sposa bianco, firmato da Alessandra Rich, con maniche a palloncino, probabilmente in organza e ricoperto di decorazioni fiorate. Un look decisamente principesco, con il colletto impreziosito anche da una spilla.

In effetti Federica ha sicuramente un certo gusto nello scegliere prevalentemente look raffinati, attenti al dettaglio ma mai eccessivi: in occasione di un giorno così importante quindi ha deciso per un vestito che non passasse inosservato e che la facesse sentire come una principessa che corona un sogno d’amore.

Il look di Federica Fumagalli per le nozze

Anche per quanto riguarda il trucco e parrucco, Federica ha optato per qualcosa di non particolarmente appariscente: una matita nera, mascara e un po’ di eyeliner valorizzano il viso. Un make up semplice che genera un ottimo contrasto con la ricercatezza e i volumi del vestito.

Anche l’acconciatura scelta da Federica è stata più sobria che mai: capelli lisci e sciolti, impreziositi ai lati da due mollettine bianche così da dominare le ciocche ribelli e mettere in risalto il viso illuminato dal trucco molto delicato anche nella nuance viso.

Se qualcuno infatti si aspettava che la sposa puntasse su abiti appariscenti, magari colorati, Federica ha stupito tutti concedendosi nel giorno delle nozze di osare giusto un po’ di più nei volumi rispetto ai suoi classici look. E ci ricorda così che vale la pena ogni tanto sentirsi la principessa protagonista di una favola moderna.

Fonte immagine di copertina: https://www.instagram.com/fedefumagallii/