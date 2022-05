Il minidress bianco indossato da una delle sorelle Kardashian riscrive il dress code dei modelli degli abiti da sposa, con la complicità di Dolce e Gabbana.

Qualsiasi idea o iniziativa portata avanti dall’universo Kardashian è quasi certo che farà sempre e comunque parlare di sé, e in occasione delle nozze di Kourtney che si sono tenute a Portofino non poteva essere diversamente. Dalle location ai look passando per gli ospiti, il matrimonio tra Kourtney Kardashian e Travis Baker è senz’altro tra i matrimoni inspo della stagione, a partire dall’abito scelto dalla sposa che riscrive il dress code tradizionale e potrebbe lanciare una nuova tendenza.

Kourtney Kardashian, matrimonio in minidress: Dolce e Gabbana realizzano un modello corto e sofisticato

Rispetto alle spose celebri degli ultimi anno il cui abito d’alta moda è stato sotto i riflettori, da Chiara Ferragni a Miriam Leone che hanno puntato su un modello custom realizzato da Dior, quello di Kourtney realizzato da Dolce e Gabbana – che hanno letteralmente firmato il loro evento occupandosi anche del ricevimento – è un modello inaspettato: un minidress corpetto in raso, pizzo e seta bianca, ispirato alla lingerie italiana e alla Dolce Vita.

Il concept dell’abito, accompagnato da un velo lunghissimo in tulle ricamato con decorazioni floreali ispirate ai fiori di Portofino e con la raffigurazione della Vergine Maria insieme alle parole rispetto, fedeltà e famiglia, conferma la tendenza delle celebrity a rendere sempre più personale l’abito da sposa ma anche ad enfatizzare la silhouette di chi lo indossa. Ma soprattutto il modello è decisamente corto, quasi inguinale, lasciando che sia il velo extra lungo a donare maestosità al look complessivo. Una scelta audace quella di Kourtney che potrebbe ispirare le tendenze degli abiti da sposa di quest’anno.

Abiti da sposa corti low cost: i modelli 2022 e dove acquistarli

Naturalmente l’abito da sposa corto così come generalmente i colorati si indossano per cerimonie civili, contesti nei quali c’è maggiore libertà nella scelta della lunghezza dell’abito. Se siete prossime al matrimonio e il modello di Kourtney vi ha conquistato, online ci sono anche modelli low cost a cominciare dalle proposte di Shein, tra cui un monospalla corsetto fasciante o un tubino con orlo a tulipano per chi cerca una lunghezza almeno fino alle ginocchia.

Modelli più sofisticati e ricamati sono disponibili anche su BuyAbiti.com con prezzi che vanno dai 70 ai 200 euro: la scelta è molto ampia e spiccano tra gli abiti proposti anche i longuette, spesso caratterizzati da una gonna da cingere in vita che fa da strascico e può essere anche rimossa in un secondo momento se volete creare più look.

Riproduzione riservata © 2022 - DG