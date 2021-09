Con l’autunno tornano a dominare il nostro armadio colori neutri e basic, e gli abiti neri sono un prezioso investimento salvalook.

Le nuance neutre, i colori della terra, le giacche a vento, i giubboni di jeans: quando nel nostro guardaroba tornano i capi chiave della mezza stagione, sappiamo che autumn is coming. E così scopriamo che di aver bisogno anche di outfit basic per mixare il nostro look, ma con una ripresa normalità di aver pronti uno o più abiti neri per le serate che verranno.

E non solo perché a pois, decorati con colletti bianchi, gli abiti neri della stagione autunno/inverno 2021 prete a porter e da acquistare anche ad un prezzo low cost, sono i primi dress da mettere nella lista dei nostri must have, casual ed eleganti, lunghi ma anche corti, perché il focus sulle gambe vale per le gonne quanto per gli abiti.

L’abito nero elegante: i modelli che hanno fatto la storia della moda e del costume

L’abito nero, in particolare modo il tubino elegante, ha fatto la storia: spesso infatti ha rappresentato un vero e proprio spartiacque di tendenze o scelto come espressione di una tendenza o di una personalità, ha influenzato anche la storia del costume. Il pensiero al revenge dress, indossato da Lady Diana quando Carlo confessò ai media della sua relazione extraconiugale, è ormai sempre cucito sull’abito nero, come espressione di determinazione, eleganza ed emancipazione.

Nel caso di Diana ad essere simbolico non fu solo il nero, in origine associato ad una condizione di lutto, ma anche la scelta di un abito corto che lasciava ampio respiro al décolleté. Ma prima ancora di lei negli anni ’20, non si può dimenticare il significato che Coco Chanel attribuì al tubino nero, segno per l’appunto di emancipazione femminile e di tempi che stavano cambiando per le donne. Emblema di quel cambiamento divenne anche il lungo abito nero firmato Givenchy indossato da Audrey Hepburn in Colazione da Tiffany.

Gli abiti neri lunghi o corti da indossare in Autunno, modelli low cost

Sensualità, eleganza, glamour, un abito nero è tutto questo e molto di più, perché ricordiamoci che post estate fa comodo poter contare su un colore che possa anche nascondere qualche chiletto di troppo che non ci va giù. Ad ogni modo non fermiamoci al contesto elegante: un abito nero può essere perfetto per un aperitivo, per una giornata in ufficio, purché in questo caso non sia un total black. Zara propone un modello a pois, con colletto bianco, orlo plissettato e bottoncini dorati. Un preppy style da 40 euro che più versatile non si può.

Fonte foto: https://www.zara.com/it/it/vestito-stampato-a-pois-p09878199.html

– Nella collezione Zara non mancano abiti total black lunghi che seguono le tendenze del momento, come gli slip dress in satin, modelli blazer dress, abiti in maglia oppure cut out, con prezzi davvero low che vanno dai 26 euro in su. Ma il nero domina anche la collezione di Bershka, in modelli monospalla in maglia a manica lunga e in felpa dal taglio sportivo, pensati per poter essere indossati anche con un paio di sneakers.