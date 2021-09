Non solo pantaloni, il diktat delle tendenze moda della stagione invernale 2021 reclama la gonna corta o mini come must have.

A volte bisogna solo partire con la prospettiva giusta e soprattutto propositiva: quella voglia di indossare shorts e gonne super mini in estate e di scoprire le gambe, sembra che ci tornerà molto utile anche in inverno a giudicare da quanto abbiamo visto in passerella.

L’invito degli stilisti è di guardare alla gonna esattamente come ad un paio di pantaloni, tra quelle corte fino al ginocchio e dalla vestibilità morbida che possiamo indossare anche everyday a quelle mini e strette da indossare nelle occasioni che ce lo consentono. E vedrete che i modelli delle nuove collezioni vi piaceranno così tanto, che il pensiero del freddo sarà solo un lontano ricordo.

Gonne autunno/inverno 2021-2022: come si indossa secondo Valentino, Chanel, Etro

Sono state avvistate sulle passerelle, ammirate e sfoggiate con disinvoltura dalle modelle: sono gonne super mini, corte, mezza lunghezza, da abbinare a cardigan, maglioni, blazer, da indossare con stivali cuissardes, texani o stivaletti, da valorizzare con cinturoni o cinte sottili.

10 ricette DETOX per rimetterti in forma Scarica il ricettario Gratis!

– Così corta da essere quasi invisibile e apparire ad effetto sorpresa sotto cappotti, giacche e cardigan, sono le gonne animalier, nere, quasi inguinali, semplici oppure a pieghe di Valentino, per un look dinamico, sexy e sbarazzino, dove la gonna si trasforma in una seconda pelle. Uno stivale con lacci sul davanti o e platform è il tocco rock che piacerà alle fashion addicted che amano un look dal mood audace.

– Sofisticati e anche da tailleur i modelli Chanel, tra cui spicca il modello in tweed colorato, che abbinato ad una giacchetta in tinta si trasforma in un total look elegante, iconico ed originale. E dall’eleganza la gonna in inverno può portarsi dietro anche un tocco wilde, mini e indossata con un cinturone in bella vista, il tutto completato da un paio di stivali di texani secondo Etro.

Zara, Bershka, H&M: i modelli da indossare dall’autunno fino in inverno

Anche le collezioni del fashion retail naturalmente non si fanno cogliere impreparate, tra modelli classici e altri più ricercati, da indossare in autunno con una paio di calze a rete e in inverno con calze doppie o sottili a seconda dell’occasione e soprattutto delle temperature. Da non sottovalutare anche le parigine per un effetto sexy e cocoon.

Fonte foto: https://www.zara.com/it/it/gonna-plissettata-effetto-pelle-p03046328.html?v1=121254092&v2=1882900

– Zara punta sul simil pelle, e tra i modelli spicca una gonna corta a doppie pieghe sottili: doppio effetti plissettato e cintura glamour, dettaglio che rende questa gonna a vita un must have di stagione, da indossare in autunno e in inverno, grazie alla sua versatilità.

Fonte foto: https://www2.hm.com/it_it/productpage.1011305001.html

– Rock in stile Valentino il modello Bershka, con anelli e sfoderata, perfetta da indossare con un paio di anfibi o stivali platform per uno stile chunky, più chic invece con un paio di stivaletti traforati perfetti per la stagione autunnale. Romantica invece la mini gonna voluminosa a palloncino di H&M perfetta per un aperitivo o una festa, da indossare con un paio di décolleté con tacco a spillo o platform.