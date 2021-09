Classico, chunky e platform, i mocassini riveduti e corretti dalle maison rubano la scena della stagione invernale.

Con lo spopolare delle ciabatte, grazie anche alla mania scoppiata tra vip e influencer, ormai la scarpa bassa e comoda che godeva di una certa reticenza, si è conquistata un certo appeal. Così all’appello delle scarpe da indossare quest’autunno-inverno 2021 rispondono anche i mocassini: semplici, sofisticati, ricercati, ma in ogni caso da prendere e indossare al volo, eleganza e comodità in una sola calzata.

E se siete di quelle che guardavano scetticamente i mocassini di camoscio delle vostre mamme, che pur sapendo di vintage poco vi convincevano, per voi abbiamo buone notizie: al classico mocassino, le maison hanno affiancato modelli in platform, con tacco, chunky, così da incontrare un gusto innovativo e senza età.

Mocassini donna 2021: Prada, Gucci, Chanel, i nuovi modelli delle maison

Mettiamo per un attimo da parte il classico modello loafer – che ad ogni modo con l’impazzare delle tendenze comfy scommettiamo di rivedere tra i modelli richiesti e ricercati di quest’anno, sicuramente sfoggiato da qualche vip che che ne farà un trend – e concentriamoci su scarpe che vanno oltre il classico mocassino o quanto meno lo riscrivono.

– Ne conservano la maschera, ma si sopraelevano puntando su una suola platform dal comodo tacchetto: sono i Chocolate in pelle spazzolata, dalla punta tonda sono una versione dei primissimi mocassini, i penny loafer, sono un eco ai modelli anni ’90 riprendendo l’estetica classica. Con il logo triangolare, Prada propone un mocassino dalla manifattura tradizionale ma dall’appeal moderno: perfette con un total look in denim.

– In pelle d’agnello, dalla maschera trapuntata e impreziosita dalla doppia C, i mocassini Chanel con un piccolo tacchetto restano sicuramente il modello più fedele alla vocazione di questo modello intramontabile: avvolgere i piedi con eleganza e comodità, pensando a tutte quelle donne che amano indossarle con un tailleur, dando al loro look quella praticità, espressione di una donna decisa, impegnata ed emancipata. Un investimento prezioso ma decisamente prete a porter.

– Gucci va oltre Prada: la maison di Alessandro Michele che ama osare e stupire, non riprende ma rivede completamente il mocassino, conservandone l’estetica e facendone una scarpa col tacco che non ha nulla da invidiare ad un paio di décolleté. Impreziosite dal morsetto, che si tratti della versione alta o anche di quella flat e chunky, per chi predilige le scarpe basse, sono perfette per look ad alto tasso glam.

Come indossare le nuove loafer: dai look casual a quelli glamour

Individuati i modelli e l’estetica proposti dalle maison che hanno slanciato e riscritto i dettagli del nuovo mocassino 2.0, e che possiamo rintracciare anche in versione low cost, sorge spontaneo chiedersi come abbinarli. Possiamo davvero indossarli con disinvoltura come se indossassimo un paio di sneakers? La risposta è sì, e arriva subito da Hailey Bieber, tra le regine ormai accreditate dello street style.

– Il jeans, da solo o in total look sembra essere la risposta certa e casual, ed occhio ai dettagli: persino il calzino in stile Michael Jackson è approvato dalle nuove tendenze, un’ispirazione che può permetterci di abbinare i mocassini anche ad un paio di parigine e una mini gonna per un preppy style da dieci e lode.

E per i look glamour? Pantaloni cropped, pantapalazzo, pantaloni a vita alta slip fit andranno benissimo: con un top cropped glitter o satin, potremo avere un look da sera sofisticato, se invece il contesto è elegante ma informale, anche un twin-set o un cardigan cut out andranno benissimo.