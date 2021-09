Larghi, a vita alta e sopratutto lunghi, comodi e morbidi, così le tendenze decretano i pantaloni da desiderare nell’autunno/inverno 2021.

A dirla tutta vorremmo che l’estate andasse via lentamente, senza che sia possibile accorgersene, e forse il primo fresco d’autunno riesce a coccolarci in questo trascorrere del tempo. La sera in particolare il fresco inizia a farsi sentire, ed è quello il momento in cui già da Settembre possiamo iniziare a provare i pantaloni autunnali, che quest’anno si sintetizzano in tre parole chiavi, utili da appuntare per lo shopping: a vita alta, larghi, comodissimi.

Dalle passerelle questo è il diktat: conservare la leggerezza dell’estate nella routine, indossando pantaloni comodi che non ci mettano alle strette, per sentirci sempre un po’ rilassate anche quando tra lavoro, impegni e ricerca del tempo libero, la giornata di 24 ore non basta. E allora, proviamo a prendercela comoda almeno indossando capi pratici e comodi.

Pantaloni autunno/inverno 2021: tessuti, modelli e tendenze di stagione

I wide leg a vita alta quest’anno saranno i pantaloni che faranno concorrenza ai cropped, da alternare anche con i modelli bermuda da indossare con gli stivali: a vincere è la comodità, superiore anche a quella dei modelli mom fit perché a gamba larga dalla vita in giù. Tra i tessuti simil pelle, velluto, tweed, lana saranno i più gettonati in inverno, in autunno invece a quelli in finta pelle possiamo affiancare quelli lucidi effetto satin.

Che siano modello palazzo o a zampa, la lunghezza è l’altro dettaglio che caratterizza i pantaloni trendy di stagione, che possono e devono cadere a terra per slanciare la figura, così non si è costrette a portarli necessariamente con scarpe altissime o con plateau. Potete scegliere davvero le scarpe che preferite, e più lunghi saranno più sarete trendy.

Il taglio dritto li rende un modello dall’appeal classico, da stemperare e rendere super versatili, magari con un paio di ballerine e una maglia a strisce come suggerisce Max Mara. Anche le sneakers saranno preziose in questa operazione easy chic.

Pull and Bear, Zara, H&M, Motivi: i pantaloni dell’autunno/inverno 2021

Morbidezza is the way! Curiosando tra le collezioni autunno/inverno del fashion retail e non solo, la proposta dei pantaloni si concentra sulla morbidezza dei tessuti, non solo al tatto ma proprio nel taglio: Pull and Bear propone i paperbag con tanto di cintura. Un modello casual da indossare con un paio di sneakers e con un cardigan cropped di filo, per un autumn look a prova di Settembre.

– Zara punta sui modelli jogger in simil pelle e pelle larghissimi, comodissimi, rendendo il tessuto particolarmente malleabile e daily strizzando l’occhio ai modelli hip hop riveduti in chiave glamour. Destinati ad essere indossati con un paio di sneakers per vocazione, ma anche stivaletti e mocassini in plateau si rivelano un’alternativa super trendy.

– Modelli sofisticati e classici sono invece quelli proposti da Motivi: il brand propone pantaloni wide leg in denim bianco, comodi ed elasticizzati, mentre H&M rivista i mom fit in versione loose-fit in twill morbido lunghi fino alla caviglia.