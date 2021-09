Il diktat delle passerelle in vista della stagione fredda è osare, per questo alle scarpe eleganti diciamo di sì, dalla cerimonia all’aperitivo.

Saper disinnescare, lo consigliava nel film Perfetti Sconosciuti riferendosi alle relazioni il personaggio di Marco Giallini. Noi rubiamo questa frase e l’applichiamo alla scelta delle scarpe eleganti da indossare anche in contesti casual e non necessariamente glamour, ma smorzando l’eleganza con un capo meno sofisticato. Lasciamo quindi l’abbinamento dress glamour, in particolare nero o rosso di sera, alle serate davvero eleganti e impariamo ad indossare quelle stesse scarpe anyway.

E di modelli eleganti tra cui scegliere, basse, alte, con zeppe, plateau o tacchi vertiginosi ce ne sono davvero tanti: siamo partite dalle Mary Jane qualche giorno fa, ma era solo l’inizio. Scopriamo insieme i modelli glam più trendy e come indossarle sempre e ovunque, senza relegarle a feste e cerimonie.

Scarpe eleganti da cerimonia comode: con tacco medio, slingback, ballerine

Sembrerà un ossimoro, invece avete letto bene: le scarpe eleganti possono essere anche comode! Così comode che saranno quel modello vincente che finalmente potremo non chiudere nell’armadio per non indossarlo mai più, ma anzi mettere anche a lavoro e nel tempo libero.

– Il bianco è un colore che potremo ancora riservarci per questo autunno: nuance candida e perfetta per un abito da cerimonia midi o lungo, approfittiamo di una temperatura non ancora fredda per indossare ancora modelli aperti come quello Albano, raso terra e secondo il ciabatta style ormai sdoganato e prediletto da celebrity e influencer.

Fonte foto: https://it.tommy.com/décolleté-in-pelle-aperte-sul-retro-fw0fw05641trk

– Le slingback sono ormai un modello décolleté irrinunciabile: questo modello squadrato dal tacco medio ma slanciato di Tommy Hilfiger in una nuance rosa antico, colore trend autunnale, sono un doppio investimento: da immaginare su un abito lungo da sera, quanto su un outfit in Jeans e top cropped.

– In alternativa anche un paio di ballerine eleganti sono un modello versatile: rivestite in tessuto, impreziosite da charm e gioielli sapranno essere glamour con parsimonia, come ci insegnano i modelli Jimmy Choo da cui prendere ispirazione.

Come abbinare décolleté eleganti per un look casual ed easy chic

Se dovessimo pensare ad una celebrity che riesce ad abbinare in maniera impeccabile un paio di scarpe dalla vocazione eleganti, non potremmo che pensare a Carrie Brandshaw, e di riflesso pensare a Sarah Jessica Parker: l’attrice sul profilo dedicato alla sua collezione è una vera e propria miniera di look inspo, per la sua capacità di sapere abbinare le scarpe luccicanti e sofisticate con un paio di jeans risvoltati e farle così eternamente sue!

– Attitudine che riconosciamo anche a Valentina Ferragni, che con un look dal sapore ancora estivo, sfoggia un paio di décolleté lilla lucido, altro colore super trendy di stagione, a punta con tacchetto, e con lacci da avvolgere intorno alle caviglie: si possono indossare con un paio di pantaloni cropped, oppure con dei pantapalazzo, per un look glamour ma disimpegnato.