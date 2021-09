Pop, glamour e classic chic: dalle fashion week di Milano e Parigi, ripassiamo i look delle sfilate da copiare e realizzare alle porte dell’autunno.

Il Settembre di quest’anno sa di ripresa, di ultimi weekend per salutare l’estate lentamente, e come ci avevano anticipato le fashion week con i look delle sfilate autunno/inverno 2021, sa di molteplici sfumature. La moda ci invita al multicolor e alla stravaganza del pop, ma anche a sfoggiare tutto quel glam che abbiamo dovuto mettere da parte per lungo tempo, e ancora a prenderci cura di noi stesse con outfit chic destinazione ufficio e tempo libero.

Così nel preparare il nostro guardaroba autunno/inverno da rinnovare o magari da arricchire semplicemente, ripassiamo i look più belli delle fashion week per ripartire dalla nostra immagine e dalla voglia che abbiamo di prenderci cura di noi stesse, in equilibrio tra comodità e ricercatezza.

Look sfilate dalla Milano Fashion Week: Dolce e Gabbana, Valentino, Max Mara

Sembra ieri, eppure sono trascorsi sei mesi da quando il duo di stilisti siciliani ha trasformato la sfilata autunno/inverno 2021 alla Milano Fashion Week in una festa pop, luminosa e sgargiante: l’inverno che immaginano Dolce e Gabbana predilige il multicolor, i volumi, l’esasperazione di un stile che strizza l’occhio agli anni ’80, per ritrovare una nuova dimensione, e la gioia di poter ricominciare da dove ci siamo dovuti fermare.

– Tra i colori da riscoprire c’è l’argento per un effetto spaziale, da tenersi stretto il nero anche in versione preziosa magari puntando su top e bustier da mettere anche su maglie più sottili e in trasparenza alla prima serata danzante. Osiamo con i piumini, oversize, comodi, extralarge e super luccicanti e colorati, con i capi tempestati di lustrini, palliettes e glitter per ricordarci di dare anche al look più casual un tocco luminoso.

– Registro diverso invece quello di Valentino, che fa del nero e il bianco il mantra di stagione a cui affiancare dettagli in oro, come le immancabili borchie, in gioco di ombre e chiaroscuri. I must have proposti dalla maison sono la camicia bianca e mini gonna: un glamour look che conserva echi degli anni ’60, per riscoprire e festeggiare con eleganza.

– In occasione dei suoi 70 anni, Max Mara invece ci ricorda l’importanza di assicurarsi nel guardaroba un capo classico e versatile: la giacca cammello o in colori neutri autunnali, dinamica, declinata in cappa, trench o coat, si conferma must have di stagione.

Dalla Paris Fashion Week, le suggestioni Chanel e Givenchy

Il ready to wear autunno/inverno 2021 Chanel andato in scena alla Paris Fashion Week è stato una rilettura dei pezzi classici della maison in chiave fresca e moderna: anche qui a dominare la scena sono stati i cappotti nella versione puffy, morbiddissimi in tweed, a quadri o strutturati impreziositi da nuance a contrasto quasi fluo come il bicolor nero e rosa shocking.

– In accordo con il glam di Valentino, anche Givenchy riscopre il colore della sera, giocando con trasparenze multistrato e total black, blazer lunghi, cappotti e pellicce. Tra i tessuti torna trionfante il velluto in dettaglio oppure protagonista su maglieria e pantaloni.