Dopo il lancio del set scuola e la linea dedicata ai neonati, alla collezione del brand Chiara Ferragni è pronta a lanciare la sua linea lingerie.

In effetti qualcosa di strano c’era nell’aria, ed è bastato un post per dare risposta ad una domanda che le fashion addicted fan del brand dell’eyelike si erano già poste sicuramente: ma Chiara Ferragni, non ha pensato ad una linea lingerie? Indossa ed è ambassador da molto tempo dell’intimo firmato Intimissimi, ma qualcosa di pensato e creato esclusivamente da lei mancava all’appello.

Detto fatto, dopo aver indossato e lanciato un prezioso body lingerie Intimissimi, sul suo profilo Instagram è apparso un bralette che ha destato immediatamente la nostra attenzione, fino a quando è stata la sua didascalia a toglierci ogni dubbio: la prima linea lingerie firmata Chiara Ferragni sta per arrivare, e tutte le premesse ci fanno pensare che sarà impossibile non innamorarsene al primo rilascio.

Chiara Ferragni lingerie: la prima linea di intimo realizzata dall’influencer per il suo brand

Mentre Victoria’s Secret rivede le sue collezioni per renderle più inclusive, meno sofisticate e costose, Chiara Ferragni è pronta lanciare una linea che molto probabilmente sarà concorrente diretta proprio delle linee lingerie pensate per tutte le taglie: l’influencer infatti è da sempre in prima linea nel garantire una moda sostenibile ed inclusiva. A ciò si aggiunge anche il tocco trendy e iconico, il cui occhio con le stelline è ormai garanzia.

La linea lingerie firmata Chiara Ferragni sicuramente promette di andare anche oltre il concetto stesso di capo intimo: non a caso infatti nella foto postata qualche giorno fa, la Ferry ha mostrato il suo bralette lucido ad effetto pelle, abbinato ad un pantalone in denim nero e un blazer color rosa shocking, un look molto glamour da sera. Il modello in questione, audace, rock e sexy, con tanto di ciondolo a forma di stella è già un assaggio di questa collezione che ancora non è stata rilasciata.

La prima linea lingerie della Ferry, quando uscirà e dove acquistarla

Sul sito di Chiara Ferragni brand questa piccola novità, preannunciata in sordina come sorpresa settembrina da Chiara nel corso dell’estate, non è ancora presente: non vi è infatti ancora una sezione dedicata alla lingerie e in effetti la stessa influencer non ha rilasciato una data, scrivendo come didascalia al post in cui indossa uno dei pezzi della collezione: intimate coming super soon!. Non è da escludere quindi che già nella prossima settimana sul profilo aziendale e su quello personale della Ferry vi siano aggiornamenti in merito.

Inizialmente, come gran parte dei capi rilasciati delle sue collezioni, la linea lingerie sarà acquistabile forse unicamente sul sito del brand, ma non è da escludere che in seguito possa essere anche distribuito da specifici rivenditori selezionati. Per ora non ci resta che restare in stay tuned!