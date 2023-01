A chi è dedicata la canzone Quando ti manca il fiato di Gianluca Grignani? Il brano lo vede in gara al Festival di Sanremo 2023.

Gianluca Grignani, dopo anni di assenza come artista in gara, torna al Festival di Sanremo 2023 con un brano che promette di essere un successo. Si intitola Quando ti manca il fiato e affronta un argomento molto delicato: il rapporto con il padre, che non vede da ben 15 anni. Vediamo a chi è dedicata la canzone e il testo.

A chi è dedicata Quando ti manca il fiato di Gianluca Grignani?

Quando ti manca il fiato è la canzone con cui Gianluca Grignani si presenta in gara al Festival di Sanremo 2023. L’artista ha calcato il palco dell’Ariston per ben sei volte, più altre due in qualità di ospite. Le sue partecipazioni generano sempre parecchia curiosità, ma quest’anno non sono attesi colpi di scena. Il brano che porta in scena, infatti, è molto particolare e, per sua stessa ammissione, “non è facile da cantare“.

Gianluca ha dichiarato: “È una canzone di cui è difficile parlare perché ha un testo tosto. Ci ho messo un po’ prima di decidere di cantarla e l’ho scritta tempo fa. Però è una canzone che per cantarla bisogna avere le palle. Bisogna essere incoscienti per riuscire a cantarla“. Il testo, firmato da lui stesso e da Enrico Melozzi, è dedicato al padre, che vive in Ungheria e non vede da 15 anni. L’artista ha raccontato che il loro rapporto è sempre stato un po’ difficile, specialmente dopo la separazione dalla madre. “Lui se ne è andato in maniera poco consona: ha messo in mezzo me. Mi sono sentito solo. Non aveva fatto le scelte che sto facendo io ad esempio“, ha rivelato Gianluca Grignani al Corriere della Sera.

Quando ti manca il fiato di Gianluca Grignani: il testo

Il testo di Quando ti manca il fiato di Gianluca Grignani non è stato ancora reso pubblico. Come vuole la tradizione, la diffusione spetta al settimanale Tv Sorrisi e Canzoni, in edicola martedì 31 gennaio 2023. Sappiamo, però, che nel brano di Sanremo 2023, l’artista racconta una telefonata molto particolare che ha avuto con il padre. “Tu verrai al mio funerale?“, gli ha chiesto il genitore.

