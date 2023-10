Il significato della canzone Che t’o dico a fa’ di Angelina Mango: quello che c’è da sapere sul testo del brano della cantante ex Amici.

Continua il successo straordinario per Angelina Mango, pronta a lanciare un nuovo singolo, Che t’o dico a fa’. La vincitrice di Amici di Maria De Filippi nella categoria canto ha vissuto un’estate da straordinaria protagonista del mondo della musica italiana. Il suo primo EP, Voglia di vivere, ha ottenuto un disco d’oro, e ancora più importante è stato il successo del singolo estivo Ci sentiamo domani, capace di arrivare a due dischi di platino e a ottenere oltre 32 milioni di stream sulle principali piattaforme.

Numeri che hanno permesso ad Angelina di togliersi l’etichetta di figlia d’arte (i genitori sono il compianto Pino Mango e l’ex Matia Bazar Laura Valente), e di rafforzare il rapporto con il proprio pubblico. Un rapporto destinato a cementarsi anche con il suo nuovo singolo. Scopriamo insieme il significato del testo.

Che t’o dico a fa’ di Angelina Mango: il significato della canzone

Disponibile sulle piattaforme radiofoniche e in rotazione radiofonica dal 6 ottobre, Che t’o dico a fa’ è stato presentato in anteprima durante la seconda puntata della nuova edizione di Amici di Maria De Filippi, che ha visto la cantautrice di Maratea, classe 2001, ospite d’onore per augurare buona fortuna ai suoi nuovi colleghi.

Angelina Mango

Scritto da Angelina e Alessandro La Cava, il nuovo brano è la conferma della cifra stilistica della giovane cantautrice, che ha raccontato a modo suo una notte di fuga tra le vie di Spaccanapoli, una notte in cui prende coscienza di sé e di quanto sia importante vivere senza soffermarsi sui rimpianti che sottraggono solo tempo. Un brano caratterizzato da una melodia che inizia lenta ma esplode in un sound ritmico, fusione di tradizione e modernità, che travolge l’ascoltatore come fa l’amore quando ci travolge all’improvviso, senza alcun preavviso.

Si tratta ancora una volta di una canzone che ha al centro una storia d’amore. La protagonista è però una donna forte che vuole urlare al mondo intero di aver scelto il proprio amato e di non essere stata scelta, e di voler vivere questa storia, comunque andrà, senza rimpianti. Una canzone ricca di passione e che anche per questo motivo si avvale di un titolo in napoletano e di alcune parole nella lingua partenopea qua e là nel testo.

Che t’o dico a fa’ di Angelina Mango: il testo della canzone

Io non ho piani, io non ho piani

E non ho orari, io non ho orari

E non è presto e non è tardi

E non ha un nome

Questa faccia non ha specchi

Tanto siamo uguali…

