Qual è il significato di Ragazza sola di Annalisa? La canzone è autobiografica e parla di un cambiamento, di una nuova consapevolezza.

Ragazza sola è la nuova canzone lanciata da Annalisa. Un brano introspettivo, autobiografico, in cui l’artista si mette a nudo. Racconta di un grande cambiamento, che l’ha portata all’accettazione della solitudine: vediamo il significato e il testo.

Ragazza sola di Annalisa: il significato della canzone

Dopo il grande successo ottenuto con Bellissima e Mon Amour, Annalisa è tornata dai suoi fan con Ragazza sola. Contenuta all’interno dell’album E poi siamo finiti nel vortice, la canzone è stata scritta dalla stessa artista con Alessandro Raina e Davide Simonetta. Il brano, descritto dalla Scarrone come “la terza anima“, parla di cambiamento.

“Quante volte ho pianto

Senza senso né motivo

Quante sigarette

Hanno scaldato questo viso“.

Ragazza sola è autobiografica e vede Annalisa ripercorrere le varie fasi della sua esistenza fino ad oggi. I momenti bui fanno da padrone, ma sono serviti a renderla la donna che è oggi.

“Forse non mi sento più sola, sola, oh

Anche quando mi sveglio da sola, ora, oh

Sembra sole ma è la luna piena“.

Una ragazza sola, che finalmente “non si sente più sola“: è questo il grande traguardo raggiunto dall’artista. Non a caso, parlando della nuova canzone ha dichiarato: “Ragazza sola è la terza anima, lo strato più profondo. È la presa di coscienza, quel momento in cui si comincia ad abbracciare il cambiamento. Le immagini scorrono nella mente come in un vortice, una dopo l’altra, disordinate, veloci. Sono tutti quei momenti che mi hanno condotta qui, dove sono ora. Alla fine di questa canzone. Mi sono ritrovata. E non sono più sola, ma con me stessa“.

Ecco il video di Ragazza sola di Annalisa:

Ragazza sola di Annalisa: il testo della canzone

Questa notte non finisce

Voglio mille repliche

La cosa più stupida…

