Ecco quali sono e dove sono gli alberghi protagonisti della sfida nella puntata in onda martedì 20 ottobre 2020 di 4 Hotel.

Anche la terza stagione di 4 Hotel giunge al termine: martedì 20 ottobre, come sempre in prima serata su Sky Uno (canale 108, digitale terrestre canale 455), va in onda l’ottava e ultima puntata di questa edizione del programma condotto da Bruno Barbieri. Quest’ultimo viaggio tra le strutture alberghiere d’Italia è ambientato in Sicilia, per la precisione nel capoluogo, Palermo. Ricordiamo che tutti e otto gli episodi di questa nuova edizione sono stati registrati prima che entrassero in vigore le restrizione per contenere la diffusione del Coronavirus.

4 Hotel a Palermo: le location della puntata del 20 ottobre 2020

La prima struttura protagonista di questa puntata di 4 Hotel è il Palermo Gallery. La direttrice di questo affittacamere di lusso è Orietta. Il Palermo Gallery si trova all’interno di un palazzo di lusso di stile liberty ed è composto d cinque camere tutte ispirate ad artisti diversi: Francesco Lo Iacono, Klimt, Caravaggio, Andy Warhol e Guttuso.

Bruno Barbieri

Giorgio è invece il responsabile della Tersane IV, un B&B davvero particolare: non si tratta infatti di una struttura, ma di un’imbarcazione (per la precisione un caicco turco) ormeggiato al porto di Palermo. La barca è composta da quattro cabine doppie.

Ben più tradizionale è invece il Boutique Hotel Casa Nostra, che si trova nello storico quartiere degli Schiavoni. Il proprietario è Fabrizio, che ha aperto il suo albergo scegliendo di arredarlo con uno stile moderno e innovativo.

L’ultima concorrente in gioco in questa puntata di 4 Hotel è Monica. Bruno Barbieri. si reca quindi anche a Mondello, sulla famosa spiaggia, dove di affaccia l’unico Boutique Hotel d’Arte. E’ una vecchia villa trasformata in una struttura alberghiera che ospita diverse opere d’arte.

Uno di questi quattro sarà l’albergo vincitore di quest’ultima puntata della terza edizione di 4 Hotel.