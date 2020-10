In vendita la casa negli Hampton di Kim Cattrall, la Samantha di Sex and the City. Un cottage da sogno, in un’area super esclusiva.

Vi piacerebbe vivere nella stessa dimora di una delle attrici più note e apprezzate al mondo? Ebbene, il vostro sogno potrebbe tramutarsi in realtà. Kim Cattrall, nota per aver vestito i panni di Samantha sul set di Sex and the City, infatti, ha deciso di mettere in vendita la sua casa negli Hampton per una cifra pari a 3.250.000 dollari. Una dimora meravigliosa, che si trova all’estremità orientale di Long Island, vicino a New York City.

La casa di Kim Cattrall, uno spettacolare cottage sulla spiaggia

Canadese ma di origini britanniche, Kim Cattrall è nota per aver vestito i panni di Samantha Jones in Sex and the city al fianco di Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon e Kristin Davis. Ancora oggi ricordata per la sua straordinaria interpretazione nella serie che ha appassionato tantissime donne, ecco che l’attrice tornare a far parlare di sé per via della sua vita privata.

Questa volta non si tratta dell’ennesimo diverbio con l’ex collega Sarah Jessica Parker, bensì della decisione di mettere in vendita la sua casa negli Hampton per una cifra pari a 3.250.000 dollari. Una dimora da sogno che sorge in Gerard Drive e la cui vendita è stata affidata in esclusiva a Sotheby’s International Realty East Hampton Brokerage, che fa parte del network Sotheby’s International Realty. Circondata da oltre 1600 metri quadrati di terreno, la struttura ricorda molto l’aspetto di un cottage di montagna. A rendere unica questa dimora, però, è il fatto di sorgere in realtà sulla spiaggia.

Samantha di Sex and the City, dimora da sogno all’insegna della privacy

L’ampia superficie del terreno e la presenza di aree erbose, ponti in mogano e passaggi pedonali in pietra blu, sono in grado di garantire il massimo della privacy. Se tutto questo non bastasse, è presente anche una struttura indipendente più piccola adibito a studio con tanto di bagno privato. La facciata frontale di questo cottage presenta un muro finestrato in grado di garantire l’ingresso della luce.

Elemento principale dell’abitazione è il legno, utilizzato quasi ovunque. A partire dal pavimento, fino ad arrivare al soffitto, è uno degli elementi predominanti. Per quanto riguarda il soggiorno presenta una pianta a forma di L e grazie ad uno schermo motorizzato a scomparsa può essere adibito anche a sala cinema. Sono presenti due camere da letto, di cui una soppalcata. La casa di Kim Cattrall negli Hampton, inoltre, dispone di una cucina e due bagni. Da non dimenticare la vasca idromassaggio in riva al mare, dove poter trascorrere dei momenti indimenticabili, ammirando una vista mozzafiato.

