Per tre giorni, dal 26 al 28 ottobre, arriva nelle sale cinematografiche The Rossellinis, il docu-film sul regista Roberto Rossellini.

Roberto Rossellini è stato uno dei più grandi registi della storia del cinema italiano, ma non solo. Un artista capace di conquistare pubblico e critica, come dimostrano anche i vari premi ricevuti nelle più importanti manifestazioni internazionali: dal Festival di Cannes alla Mostra del Cinema di Venezia, passando per i Nastri d’Argento e sfiorando anche un Premio Oscar. La storia del regista, non solo quella lavorativa ma anche quella personale, è ora raccontata in The Rossellinis, un film documentario diretto dal nipote, Alessandro Rossellini.

The Rossellinis: quando esce al cinema

The Rossellinis sarà disponibile nelle sale cinematografiche solamente per tre giorni: lunedì 26, martedì 27 e mercoledì 28 ottobre 2020.

Nel docu-film sulla vita del regista romano vedremo sfilare la sua famiglia allargata (ha avuto sette figli da donne diverse) che si raccontano davanti alla telecamera di Alessandro Rossellini e soprattutto raccontano Roberto Rossellini e il rapporto con lui.

Roberto Rossellini: i film

Roberto Rossellini ha esordito nel mondo del cinema con il cortometraggio Daphne nel 1936, il suo primo lungometraggio è uscito invece cinque anni dopo, nel 1941: La nave bianca.

Il regista italiano ha raggiunto la grande notorietà con il suo quarto film, il capolavoro Roma città aperta (del 1945), con Anna Magnani e Aldo Fabrizi, che è stato premiato anche ai Nastri d’Argento come Miglior film e ha ricevuto la Palma d’Oro al Festival di Cannes.

Altro indimenticabile capolavoro è Paisà, altro film pluripremiato e candidato anche all’Oscar per la Miglior sceneggiatura originale. Tra i suoi film più celebri citiamo anche Europa ’51 e Viaggio in Italia con Ingrid Bergman, Il generale Della Rovere con Vittorio De Sica e Sandra Milo, Anima nera con Vittorio Gassman, fino all’ultimo, Il Messia, uscito nel 1975.

