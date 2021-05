Credevamo che non li avremmo mai più rivisti, e invece: gli zoccoli di legno conquistano la pole position delle scarpe più desiderate dell’estate 2021, da indossare non solo in vacanza.

Quante volte abbiamo storto il naso ripensando agli zoccoli di legno, quelli che magari abbiamo un po’ sempre definito come le scarpe della nonna e che mai e poi mai avremmo pensato di indossare. Eppure il paio di scarpe più popolari ed evergreen dell’estate è pronto a riprendersi la scena, reinventandosi e proponendosi in forma riveduta e corretta grazie alla visione 2021 firmata dagli stilisti.

Perché se vi aspettate che le passerelle e le collezioni vi propongano i classici modelli stile pantofola di una volta, potete stare tranquille! Alti o bassi gli zoccoli di legno di questa stagione sono super trendy, colorati e impreziositi da un tocco glamour e sexy.

Zoccoli di legno con tacco: i modelli glamour dell’estate 2021

Gli zoccoli di legno che su Instragram vi faranno scrivere ad occhi chiusi #clogslovers sono i modelli con il tacco: tantissimi, di altezze e dimensioni differenti, pronti ad essere indossati in maniera versatile con outfit eleganti e casual. Il segreto è indossarli sempre con un look attento al dettaglio ma minimal, senza eccessi, perché già da soli sanno dominare e arricchire qualsiasi outfit.

– A partire dagli zoccoli con tacchi a spillo, che si abbinano a modelli in jeans, effetto pelle, in vernice o con stampe fiorate, sicuramente il modello più sensuale che si smorza con un jeans, da valorizzare invece con un abito lungo ed elegante.

– Graziosi in versione sandalo, impreziositi dal cinturino alla caviglia ricordando un paio di delziose Mary Jane, lo zoccolo diventa persino romantico, da indossare con una minigonna e una camicetta, per un look preppy da sfoggiare già in questa primavera.

Gli zoccoli comfy e bassi in versione sabot e moccassino

Le collezioni delle scarpe 2021 che includono gli zoccoli, non dimenticano però di proporli anche nella loro anima più antica, quella della comodità che li rende dei perfetti must have pret a porter.

– Da abbinare con shorts, salopette, jeans a zampa soprattutto – per un effetto seventy assicurato, sono gli zoccoli che si reinterpretano in versione sabot: un modello super comfy che sarà il complice perfetto soprattutto delle sere d’estate in piena libertà d’outifit con una gonna lunga dai colori delicati estivi e una canotta da abbinare al bikini.

– E per la serie comode tutta la vita, come dire di no ad un modello che mixa zoccolo e mocassino in una versione vivace e accattivante come quella proposta da Verka Clogs, che trasforma lo zoccolo in una scarpa pop ed eccentrica, perfetta per chi ama uno stile multicolor e vitaminico.