I regali per la festa della mamma? Non qualcosa di banale, ma un gioiello o un delizioso bijoux pensato su misura per la nostra mamma.

La donna più importante della nostra vita, il nostro punto di riferimento, resta sempre lei, la nostra mamma! Magari sa rivelarsi costantemente come la migliore amica che potessimo mai avere o possiamo avere con lei un rapporto non proprio idilliaco, ma in ogni caso allo scoccare di Maggio l’appuntamento fisso è la caccia ai regali per la festa della mamma, cercando di sorprenderla anche questa volta.

E a nostro avviso regalare un gioiello resta la scelta più preziosa, scegliendo per lei un accessorio da indossare tutti i giorni, che possa rinnovare il legame profondo che ci lega a lei. Così tra un impegno e l’altro, le basterà pensare a noi, osservare, toccare o stringere il nostro bijoux, e sentirsi piena di energie per proseguire la sua giornata.

Gioielli per la festa della mamma 2021: quale gioiello scegliere

Starete pensando, gioiello sì ma quale scegliere? Sicuramente seguire la personalità della nostra mamma può aiutarci nella scelta, perché se è un regalo è pensato, dedicato alla persona, alla sua sensibilità e alla sua personalità, non ci saranno dubbi che quello che andremo a scegliere sarà il regalo perfetto.

Ragazza con gioielli

Nel caso dei gioielli, pensiamo a quali bijoux generalmente vediamo indossare a nostra madre. Se il suo è uno stile minimal meglio puntare su qualcosa di molto raffinato e sottile, se invece la nostra è una mamma che ama i gioielli eccentrici possiamo puntare su qualcosa di più particolare. Ricordiamo però che anche fare attenzione ai colori sarà fondamentale: se nostra madre non sceglie generalmente gioielli dai colori sgargianti, meglio andare su qualcosa di eccentrico nella forma ma non nella nuance.

Se però la vostra è una madre dalla personalità intraprendente e che ama anche provare sempre qualcosa di nuovo nel suo stile, potete osare magari regalandole qualcosa che la sorprenda e valorizzi ulteriormente il suo stile.

Pandora, Swarovski, Kidult: bijoux preziosi, minimal e trendy per la nostra mamma

Collane, bracciali, orecchini, anelli, alcuni con inciso una frase o una parola da personalizzare, grandi, piccoli o preziosi, sono le idee bijoux che arrivano dai marchi più trendy del momento, e ai quali ci affidiamo ciecamente per sorprendere la nostra mamma con un gioiello prezioso e alla moda, versatile quanto basta da poterlo indossare ogni giorno.

– Quante volte sarà capitato che tu le abbia chiesto e la abbia fatto capire che un bracciale Pandora è il sogno di ognuna di noi da custodire gelosamente nel proprio portagioielli. Stavolta invece con la collezione dedicata alla mamma, tra cuori e charms con brillantini rosa sarai tu a poterle regalare un bracciale dedicato esclusivamente a lei, per ricordarle quanto il vostro legame è speciale.

– Se la nostra è una mamma che ama scintillare quando indossa un gioiello, dolcemente vanitosa e che ama sentirsi dire quanto un colore o un accessorio le donino particolarmente, la nuova collezione Swarovski riscopre le sfumature delle nuance più belle dell’estate e le ferma in un anello che desidera farsi ammirare.

– E perché non pensare magari a qualcosa di coordinato? Magari ad un bracciale identico da indossare insieme con una frase che entrambe amate: è la proposta di Kidult, bracciali minimal ed essenziali, che hanno fatto della parole incise su un gioiello il loro punto di forza. E con la mamma soprattutto, si sa che le parole sono molto importanti!