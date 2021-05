Si torna a parlare delle scarpe Lidl: stavolta sono sostenibili, realizzate unicamente con la plastica degli oceani.

Ricordate le scarpe Lidl multicolor che andarono a ruba? Le buone notizie sono due: la prima è che se siete di quelli che non sono riusciti a trovare le famigerate scarpe per mari e monti, torneranno in vendita dal 10 Maggio, e la seconda è che se avete bisogno di un paio di scarpe sportive green addicted, Lidl è pronta ad accontentarvi con una collezione sostenibile.Una linea pratica, che si indossa al volo, minimal ma dai colori leggeri che sanno di corse in primavera e di passeggiate d’estate, e che a giudicare dal prezzo e dal design potrebbero molto presto registrare sold out.

Le scarpe Lidl con la plastica degli oceani: Crivit Ocean Bound

Si chiamano Crivit Ocean Bound le nuove scarpe Lidl realizzate dal suo marchio sportivo Crivit. Rispetto alle famose multicolor siamo davanti ad un modello decisamente diverso: più sobrio nel colore, ma sopratutto sostenibile, una scelta che segna ufficialmente l’entrata di Lidl nel discorso fashion della sostenibilità.

Per realizzare le scarpe infatti la materia prima utilizzata è la plastica di bottiglie e scarti che sono stati raccolti dagli oceani. Scarpe quindi che hanno fatto doppiamente del bene, al mare, alla moda e ad un pubblico che ne comprende il valore intrinseco e il lifestyle che rappresentano.

Ben il 75% delle maglie tessili e traspiranti di questo nuovo modello Lidl deriva dalle bottiglie di plastica Pet riciclata in modo convenzionale, e a seconda della taglia vengono recuperate dalle 11 alle 16 bottiglie. Il 25% restante invece è costituito dalla Ocean Bound Plastic, cioè dai rifiuti plastici raccolti sulle spiagge e le zone costiere dell’Asia. Le scarpe rientrano nel progetto RE-set Plastic, campagna internazionale per la riduzione della plastica sposata da Lidl.

Crivit Ocean Bound Lidl: quanto costa e come acquistarla

Le nuove scarpe Lidl, sempre dal design sportivo, sono disponibili nei colori rosa, nero e grigio, con possibilità di poter scegliere modelli con lacci oppure senza, per un comodo slip on. Il prezzo è di 14,99 euro e sono già acquistabili sul sito Lidl. Dal 6 Maggio le scarpe arriveranno anche nei 680 negozi italiani Lidl.

Non resta che scoprire tra qualche giorno se anche questa volta Lidl avrà fatto nuovamente breccia nel cuore di chi ama lo stile del suo marchio sportivo ma anche di chi questa volta avrà compiuto un passo in più per il rispetto del nostro pianeta.

Fonte foto di copertina: https://www.lidl.it/it/p/abbigliamento/scarpe-sportive-da-donna/p55062