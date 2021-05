Multicolor e in perline, da personalizzare con charms, la phone strap è la catenella che sta facendo impazzire le influencer. Tra i vip è già mania!

Ogni estate decreta il suo must have, che il più delle volte è un accessorio trendy di cui non potremo fare a meno: qualche anno fa toccò ai braccialetti in macramé indossati da Belen Rodriguez, e quest’anno possiamo bene pensare che toccherà alla phone strap. Magari il nome così su due piedi non vi dice nulla, ma siamo certe che soprattutto alle Instragram addicted questo accessorio non è assolutamente sfuggito, perché è l’elemento decorativo personalizzato che da un po’ vip e influencer hanno deciso di sfoggiare e mostrare in foto.

Phone strap con perline, la catenella che ha conquistato anche Chiara Ferragni

Questa volta magari la Ferry non sarà stata la prima, ma nell’appello delle influencer che hanno preso parte alla phone strap mania, di certo non poteva mancare. L’accessorio di cui parliamo è una catenella che si attacca alla cover dello smartphone: se ne vedono di tutti i tipi, lunghe, corte, ricche di charms, come il modello che ha scelto Chiara Ferragni.

Nel suo caso l’influencer ha scelto una phone strap super personalizzata, in perline colorate, impreziosita da stelline e charms con lettere, che richiamano la L e V dei suoi due figli. Più che abbinarla al colore della cover Chiara ha scelto di creare un forte contrasto nero e multicolor, molto glamour e che valorizza ancora di più il laccio. Sì perché c’è anche chi sceglie di abbinare la phone strap alla cover dello smartphone, magari disponendone di più di una da cambiare all’occorrenza.

Laccio alla cover dello smartphone mania, i modelli scelti da Valentina Ferragni e Cecilia Rodriguez

Anche Valentina Ferragni cavalca l’onda, ispirandosi alla sua sorella Chiara anche nella scelta del modello: un laccio colorato ma meno multicolor, perché alle perline aggiunge dei charms quadrati bianchi con all’interno delle lettere, che compongono il nome del fidanzato e del suo cane. Anche in questo caso vediamo come il trend sia quello di scegliere un laccio da personalizzare, un po’ come portare sempre con sé qualcosa a cui teniamo particolarmente.

Decisamente più lungo e dai colori delicati e pastellati il modello scelto da Cecilia Rodriguez, che opta anche per lei per cover nera: un modello che potrebbe rivelarsi perfetto per avvolgere il laccio intorno al polso come un bracciale che si trasforma in un pratico gancio portacellulare. Quello di Cecilia è abbastanza lungo da poter essere persino portato in spalla.

Tra le phone strap addicted anche le modelle Gigi Hadid e Kaia Gerber, che a differenza delle colleghe non hanno mostrato in un post la prossima tendenza dell’estate, ma avvistate nelle rispettive città, lo smartphone e l’accessorio in dettaglio non è passato inosservato. Scommettiamo che tra qualche mese diversi brand nella loro linea di accessori dedicati ai cellulari integreranno anche questo laccio personalizzato e colorato, che si preannuncia già come trend da spiaggia perfetto l’estate.