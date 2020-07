Le Scarpe Lidl low cost sold out: rivendute online a prezzi stellari

Blu, giallo e rosso: sono i colori sgargianti delle scarpe Lidl che hanno fatto impazzire alcuni paesi europei. Sold out nei negozi del brand, si rivendono online a prezzi stellari.

Quando si dice less is more si ribadisce una verità che trova sempre riscontro, anche nel mondo del fashion. Dai colori sgargianti, comode ed estive, le scarpe da ginnastica Lidl hanno fatto impazzire gli sneakers lovers. In Gran Bretagna, Finlandia, Belgio e Germania le sneakers Lidl sono andate a ruba: il loro prezzo davvero low cost è uno dei motivi principali senz’altro ma anche il fattore comfort, in vista delle vacanze, non è da sottovalutare.

Fonte foto: https://www.ebay.it/itm/Lidl-Shoes-Sneakers-UK-Size-6-Worn-Once-Trainers-Good-Condition-EU-39/114286691828

Le scarpe Lidl: quanto costano?

Il prezzo di 12.99 euro quindi oltre alla versatilità della scarpa, resta il motivo principale per cui attualmente nei negozi fisici le scarpe sono introvabili. In seguito al lancio infatti, le scarpe sono andate letteralmente a ruba e ad oggi sono considerate delle scarpe da ginnastica rarissime pur trattandosi di un prodotto nuovissimo. Ecco perché su Instagram si fa anche ironia sulla loro irreperibilità.

E a ciò si aggiunge un particolare: neppure sul sito ufficiale del marchio tedesco sono disponibili. Se stavate quindi pensando di acquistarle dal sito, magari dall’Italia, purtroppo anche in quel caso non c’è soluzione.

Le sneakers Lidl rivendute online su ebay a prezzi stellari

Attualmente infatti trattandosi di scarpe da ginnastica sold out, il loro valore è nettamente cresciuto e si gioca sul desiderio di chi sarebbe disposto a tutto pur di averle. Come spendere per le sneakers Lidl anche fino a 700 euro.

I prezzi soprattutto su Ebay continuano a lievitare, superando di gran lunga i 100 euro: si parla di vendite online registrate a 450 sterline in Gran Bretagna, cioè ben 500 euro. Ma a ben guardare su Ebay non è difficile trovare tra le possibili offerte anche quelle che arrivano a 784 euro.

Fonte foto di copertina:

https://www.ebay.it/itm/Limited-Edition-Lidl-trainers-Sneakers-socks-UK-Size-6-EU-39-unisex/283938357164

7 minuti al giorno per un corpo da favola! Scarica QUI la scheda.