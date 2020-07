Anche un semplice abito può valorizzare il colorito acquisito durante l’estate, ma tutto dipende dalla sua tonalità. Ecco quali sono i colori che esaltano l’abbronzatura!

Valorizzare la propria abbronzatura è ciò che più amiamo fare, specialmente quando abbiamo atteso tanto e ci siamo impegnate per poterla finalmente ottenere. Anche l’abbigliamento gioca un ruolo importante, perché un abito di un colore sbagliato può sminuire la tintarella e farci sembrare meno abbronzate della realtà. Colori accesi, chiari, eccentrici abbinati ai giusti accessori è tutto ciò di cui abbiamo bisogno. Ecco quali sono i colori da prediligere durante l’estate!

Abbronzatura e abbigliamento: i colori da usare

–Giallo. Abiti gialli, t-shirt fluo, gonne color limone… tutte le tonalità di giallo ci permettono di esaltare l’abbronzatura facendo ottenere un effetto ottico ancora più intenso! Impossibile non indossare il colore dell’estate.

Colori che esaltano l’abbronzatura

–Bianco. Il colore in assoluto che ci rende ancora più abbronzate è il bianco, difatti viene consigliato di indossarlo quando si ha un colorito abbastanza scuro e non “cadaverico”. Indossare il bianco non sempre può sembrare semplice, è un colore che richiede la giusta tonalità di pelle e, soprattutto, gli opportuni abbinamenti!

–Arancione. Insieme al giallo, è il colore che viene preferito durante l’acquisto di abiti e vestiti. Esalta l’abbronzatura e rende la pelle molto più scura.

–Blu. Soprattutto quello elettrico può mettere in risalto la tintarella ottenuta con tanta fatica! Oltre ad essere un colore particolare e raffinato, è assolutamente da abbinare con scarpe dalle tonalità neutre e accessori poco eccentrici.

–Nero. C’è chi lo evita d’estate perché potrebbe portare maggiore calore corporeo, ma il nero è in assoluto il colore da indossare per poter valorizzare l’abbronzatura! Optiamolo per abiti più eleganti ed eventi abbastanza importanti, evitando così di indossarlo durante il giorno sotto al sole bollente.

Per mantenere l’abbronzatura anche dopo le vacanze, non dimentichiamoci dei rimedi della nonna…

