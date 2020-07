Ormai consolidati evergreen, in una miriade di modelli, gli shorts sono tra i capi più amati dell’estate. Tra modelli attillati e simil bermuda, ecco con quali scarpe abbinarli.

Si tratta dell’outfit più comodo e desiderato dell’estate, ormai consolidato evergreen: gli shorts che siano in jeans, in cotone o in lino, in versione elegante o sportiva, uniscono freschezza e versatilità. Due elementi che in estate amiamo fortemente.

Ogni volta però che acquistiamo o indossiamo gli shorts il primo dubbio è riguarda le scarpe. C’è chi senza alcun dubbio preferisce puntare sempre e comunque sulle scarpe sportive, ma con la giusta selezione possiamo sfoggiare anche altri modelli.

Short slim fit di jeans

Shorts di jeans, gli abbinamenti: tacco o sneakers?

Alla domanda tacco o sneakers, la risposta in realtà è dipende. Per uno stile ultra sportivo, magari per una passeggiata estiva o per visitare una location, l’accoppiata shorts di jeans e sneakers è quella vincente. Con il caldo e dovendo camminare per molto tempo, non c’è binomio più comodo.

Con short particolarmente attillati, come quelli Lee modello culotte, sneakers e sandali bassi sono l’ideale. Indossare una scarpa col tacco, a meno che non si tratti di un tacchetto particolarmente basso, c’è il rischio che dia al vostro look un tono troppo osé.

Modelli invece più vicini al bermuda, che fasciano maggiormente la gamba, magari anche fin su al ginocchio, potete osare con un tacco purché non sia con plateau.

Meglio un tacco medio ma slanciato per le più basse, mentre le più alte possono sfiziarsi anche con le mules, altre scarpe di super tendenza in quest’estate 2020.

Eleganti con gli shorts: quali scarpe scegliere

Gli shorts oggi però non si limitano ai soli modelli di jeans, ma di gran tendenza quest’estate anche il modello a vita alta un po’ arricciati, che possiamo sfoggiare in due modi. Per un look più casual ed easy chic, spazio a sandali ma anche stivaletti, ma se cerchiamo qualcosa di più elegante questa volta possiamo anche permetterci il plateau.

Gli shorts a gamba più larga saranno forse un po’ meno sexy, ma ci permettono di abbinare più scarpe, non dovendo per forza sentirci legate ad un modello basso.

L’importante però è osare ma non troppo. Gli shorts insieme al tacco sono sempre una coppia che scoppia: bisogna trovare sempre quella scarpa che ci dia un tocco elegante, alta ma che non scada mai nel volgare.

Un’idea possono essere anche le zeppe in juta o in sughero.

