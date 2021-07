Il guardaroba estivo perfetto comincia dai pantaloni e gli shorts, e se non ne avete abbastanza con i saldi di Zara potrete rimediare.

I vestitini certo ci conquistano d’estate, con i loro colori e le loro geometrie sono sicuramente gli outfit che d’estate oltre a renderci sbarazzine si indossano al volo, ma la comodità dei pantaloni resta impagabile, oltre a risolvere ogni dubbio. In ufficio ad esempio, andare troppo scoperte non è possibile, e allora ecco che i pantaloni arrivano puntuali a risolvere ogni dilemma. Perché allora non approfittare dei saldi Zara e andare a caccia di un modello per ogni esigenza?

E siccome sappiamo che ad ogni modo la necessità di scoprire le gambe con le temperature alte dell’estate, possiamo aggiungere al nostro carrello virtuale qualche shorts da indossare in città, senza dimenticare quelli super corti da sfoggiare nelle location estive. Pronte a rifarvi il guardaroba?

Pantaloni Zara 2021: lunghi, cropped, jogger e culotte, i modelli in saldo

Sono così belli e ci sono così tanti modelli che la tentazione è quella di prenderne di tutto un po’, ma per non correre il rischio di dimenticarli nell’armadio con tanto di cartellino, anche i pantaloni da comprare in saldo vanno scelti in maniera strategica, così tra quelli che Zara ha selezionato in saldo, partiamo da un modello culotte.

– I pantaloni culotte sono a vita alta, comodi nella vestibilità, e nella versione cropped ci permettono di mettere in primo piano le scarpe. Puntiamo su fantasie particolari se desideriamo indossarli anche in occasioni speciali: questo modello cropped ad esempio presenta anche dei bottoncini e una texture in stile tweed. Perfetto da indossare la sera con magliette o top crop.

– Sempre culotte ma casual e più lungo è il modello sailor fit, perfetto da indossare in ufficio o per una giornata di shopping o per una passeggiata al volo. La vestibilità comoda è sicuramente quel plus che lo renderà un modello pret a porter che tenderete ad indossare spesso.

– Avete presente quelle giornate in cui avete voglia di qualcosa di comodo, avvolgente, che vi coccoli senza farsi sentire? La risposta è nei pantaloni jogger, e Zara ne ha selezionati in saldo diversi modelli. Pantaloni tuta che ci hanno fatto tanto compagnia lo scorso anno e che non siamo pronte ad abbandonare del tutto.

In città o in vacanza mai senza shorts, dal guardaroba alla valigia

Gli shorts sono quanto di più fresco insieme alle minigonne possiamo indossare d’estate: sbarazzini, pronti a donarci sempre quel tocco un po’ sexy, vanno bene sia in città che in località di villeggiatura, dove possiamo osare anche con tessuti più leggeri e anche con modelli cortissimi.

– In città infatti meglio scegliere modelli gonna pantalone o non troppo corti: deliziosi e molto estivi sono quelli in stampa vichy che Zara ci propone in diverse colorazioni, perfetti da indossare al mattino. Alla sera invece con un modello strutturato e corto possiamo senz’altro osare, meglio se di colorazione scura, così da intonarci alle luci della sera.

– Floreali, in nylon o anche in spugna, in vacanza lo shorts sa di libertà e comodità, che sia per andare al mare, per una spesa al volo o per uscire la sera: i modelli proposti da Zara sono colorati e tutti da 7.95 euro. Possiamo tranquillamente osare e farne scorta.