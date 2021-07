Vivere una favola, ad un prezzo da sogno: il motto di Ovs Wedding per gli abiti da sposa dell’estate 2021

Ogni qual volta si presenta l’occasione di indossare e quindi acquistare un abito da cerimonia, la domanda è sempre la stessa: quando lo rimetterò? Abiti da sposa meravigliosi, ricercati, che ci fanno sentire almeno per un giorno come principesse, ma poi che fine faranno non lo sappiamo, anche perché probabile che qualche anno dopo ne acquisteremo un altro. Ovs Wedding risponde a questa domanda, cavalcando l’onda sempre più inarrestabile degli abiti da sposa low cost.

Chi sostiene quindi fortemente l’idea di poter indossare, senza far trascorrere troppo tempo, nuovamente un abito come quello da sposa, potrà essere ben felice di scoprire che il marchio ha pensato ad un modello dal prezzo piccolo, semplice ed essenziale da indossare over and over again.

Abiti da sposa low cost 2021: il vestito in viscosa Ovs wedding

Anche tra vip ed influencer, la scelta di un abito da sposa che non sia impegnativo, così da pensare di poterlo rimettere anche in una seconda occasione elegante, sta diventando una vera e propria moda. In generale infatti anche i modelli più costosi che si tendono a preferire sono quelli più semplici, meno voluminosi e principeschi.

La sintesi di questa tendenza è stata riassunta da Ovs che nella sua sezione wedding ha introdotto per il momento un solo modello di abito da sposa, ma che racchiude tutti i dettagli dei modelli candidi e boho che già dallo scorso anno sono apparsi all’orizzonte. L’abito bianco è infatti in pura viscosa, dal tessuto leggerissimo che libra nell’aria, con maniche a tre quarti a farfalla: a renderlo speciale è la sua gonna a strascico e la chiusura in bottoncini lungo la schiena. Il costo è di 149 euro, un prezzo piccolissimo e per l’appunto decisamente da sogno.

E se l’invitata sei tu, ecco i modelli da cerimonia della collezione

Il vestito in pura viscosa bianco, rientra in una collezione più ampia di Ovs, che ha creato un’apposita sezione per abiti da cerimonia con prezzi che partono dai 41 euro per arrivare ad un massimo di 68 euro. Un compromesso perfetto, se pensiamo che i modelli in questione sono molto versatili, e potremmo indossarli con una scarpa più easy anche per un semplice party di compleanno in una location particolare.

Modelli midi in corallo, in pizzo o in tessuto cangiante, o ancora modelli floreali, dal taglio più svasato e leggero a quelli dritti e midi, pensati per ogni fisico ed ogni gusto. Tra i più versatili della collezione, da poter indossare anche per una semplice passeggiata serale in città, quello in pizzo floreale, così da non dover più rimpiangere quegli abiti che indossiamo una volta per non metterli mai più.