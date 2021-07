Rubano la scena agli altri modelli nelle vetrine,e hanno conquistato il cuore di Chiara Ferragni: i sandali mules sono le scarpe summer vibes 2021.

Sanno anche loro di anni ’90, di quel mood vintage che ormai ha invaso gli outfit dell’estate 2021, dal modello al colore: sono i sandali mule che non erano certo sfuggiti alla nostra attenzione. Hanno invaso le passerelle, le collezioni e le vetrine dei negozi, e se ad averle indossate nel loro colore più estivo è Chiara Ferragni, dubbi non ce ne sono più: siamo davanti ad una scarpa must have.

Aperte dietro al tallone e davanti, danno il cambio al modello primaverile che ricorda un sabot basso, classificandosi come il sandalo che si indossa al volo: nessun cinturino, nessuna complicazione, sono libere non solo nella calzata ma anche nel lasciarsi indossare. Questo vuol dire che almeno un paio deve regnare sovrano nella nostra scarpiera.

Sandali mule con tacco: fluo, rosa, i colori pop indossati da Chiara Ferragni

Se date un occhio rapido al profilo della Ferry, scoprirete curiosando tra i suoi outifit che l’influencer ha una vera e propria venerazione per le mules, che ha scelto di indossare in diverse occasioni: dagli eventi più speciali a tranquille giornate tra lavoro e famiglia.

Quelle fluo indossate con un paio di shorts e crop top con la loro nuance dal sapore estivo e dai riflessi luminosi non potevano certo non colpire nel segno, ma non sottovalutiamo anche il modello rosa shocking e dalla tomaia pitonata, tutte tonalità che ancora una volta confermano l’amore di Chiara per i look dal sapore anni ’90. Direttamente dal suo guardaroba di Cannes, possiamo così prendere ispirazione anche da come abbinare colori così pop, accostando ad esempio un giallo crema al fucsia.

Un modello così estivo si sposa particolarmente bene con outfit corti, come gli shorts o le minigonne, come sempre la Ferragni ci suggerisce, quindi non abbiate timore la sera di accostare le mules con tacco a pantaloncini o gonne corte. Diversamente, rubiamo sempre alla Ferragni un modello da poter indossare everyday più comodo, pratico e che si può abbinare davvero su tutto, dal vestito ai pantaloni leggeri di lino: le mules basse o con tacchetto, modello che la Ferry ama particolarmente in Hermès.

Mules 2021: i modelli eleganti e pret a porter da acquistare in saldo

Se cercate però qualcosa di più classico e meno sgargiante, i saldi sono una buona occasione per acquistare anche più di un paio di mules. Zara propone un modello elegante ed intrecciato in pelle imbottita con tacco: in nero è un perfetto compromesso tra il glamour e il comfy, al prezzo di 39.95 euro.

10 ricette DETOX per rimetterti in forma Scarica il ricettario Gratis!

Fonte foto: https://www.zara.com/it/it/mules-in-pelle-imbottita-p11301710.html

– Più basse ma sempre glamour sono le mules con decorazione a catena di Bershka, tra i modelli in saldo e che troviamo al prezzo di 12.99 euro. Un sandalo dall’allure rock, perfetto da indossare con un paio di jeans o con un abitino cut out per un party estivo dal dress code ricercato.

Fonte foto: https://www.bershka.com/it/sandalo-tacco-catena-c0p102703167.html

– Se però non volete osare con tacchi troppo sottili o alti, pur se il modello è comodo, allora i sandali mule Gioseppo sono quelle che fanno al caso vostro: mezzo tacco quadrato, tomaia in pelle nera eleganti ma non impegnative, da indossare al volo.