Quante volte siete rimaste incantate davanti alle sue vetrine, conquistate dai suoi colori e dai suoi profumi che dalla strada, in città o in vacanza magari, vi hanno attirato in un antro di fragranze? Stiamo parlando di Carthusia, brand che da sempre omaggia con profumi irresistibili la bellezza di Capri, dal packaging all’essenza, celebrando il suo legame storico con la bellissima isola.

La novità è che il brand ha deciso in quest’estate 2021 da arricchire le sue proposte, lanciando una nuova fragranza, una linea di solari e la sua prima esclusiva capsule moda in edizione limitata. Un’occasione imperdibile per vestirsi dei colori capresi.

Carthusia: A’mmare, la nuova fragranza e il lancio di della prima capsule moda

La particolarità delle fragranze di Carthusia è il loro legame profondo con Capri: essenze, colori, profumi, suggeriscono un continuo richiamo all’isola, dandone un assaggio a chi non è mai stato sull’isola e ricordandone la sua natura e le sue bellezze paesaggistiche a chi Capri già la conosce molto beneE quest’estate 2021 parte da A’mmare, non le sue note agrumate, cuore acquatico e marino e fondo legnoso.

Pregiatissimo il flacone, disegnato dall’artista Paola Tassetti, che con il suo design ha voluto omaggiare il mare di Capri, immaginando gli odori e le memorie del⁣ Paesaggio Isolano dal mare. Un profumo da regalarsi per cominciare in pieno relax le vacanze o perché no da regalare per sorprendere una persona a noi cara, e a cui possiamo aggiungere anche un prodotto della nuova linea solari, una novità del marchio realizzata anche in un packaging eco-sostenibile.

Ma se nel settore cosmetica e dell’Eau de parfum Cathusia aggiunge un altro tassello alla sua già rinomata collezione di proposte, la vera novità è il lancio della capsule moda mare e accessori: una sorpresa graditissima a chi ama già il marchio e un’occasione per scoprirlo per chi si lascerà conquistare dalle sue esclusive stampe marine.

Moda mare Carthusia: gli outifit e gli accessori della capsule e dove acquistarli

La prima capsule moda di Carthusia, disponibile in limited edition, è stata realizzata insieme a Laboratorio Capri, antica sartoria dell’isola attiva dal 1960, e che ancora oggi rappresenta un fiore all’occhiello e punto di riferimento per il jet set internazionale che trascorre alcuni periodi sull’isola.

La collezione comprende capi realizzati in seta, di manifattura pregiatissima e i cui accostamenti colorati richiamano esattamente il paesaggio dell’isola: ecco perché indossarli è come portare con sé un po’ di Capri, con il suo bianco, nuance dominante, che incontra righe e stampe dal sapore floreale e marino.

Si tratta di un’esclusiva acquistabile unicamente sul sito online del brand, con dei prezzi che vanno dalle maglie sui 400 agli abiti da 1200 euro. Tra gli accessori, non potevano mancare i cappellini alla pescatore dai 200 ai 300 euro sempre in stile Carthusia e i teli mare da 70 euro con fondo bianco o a righe bianche e blu, con bordi in arancio o cobalto, richiamanti il disegno del viridarium della Tassetti.

