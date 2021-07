Essere glamour spendendo poco: con i vestiti di Zara estivi, anche in saldo, è possibile

Con l’arrivo dell’estate alla voglia di giocare e sperimentare con shorts, top, canotte, outfit originali e accessori, c’è anche il desiderio di scoprire gambe e braccia – che è anche lo slogan preferito dagli stilisti ogni anno -, considerate le alte temperature. E naturalmente anche il desiderio di sentirsi libere e wilde, indossando abiti più leggeri di cui possiamo fare scorta a partire dai vestiti di Zara.

Modelli estivi, freschi, dalla musica leggerissima, da portare in vacanza o da indossare in città, e con cui riempire un carrello online o provare ed acquistare in negozio, considerati anche i saldi in corso. In pochi minuti puntando sui modelli giusti, riuscirete ad avere i vestiti perfetti da mixare in vacanza e non solo.

Vestiti Zara 2021 corti: combinati, a trecce, in maglia i modelli in saldo da indossare everyday

Avete presente quelle giornate d’estate in cui l’aria è piacevolmente fresca e si sta bene? Ecco quelli sono i momenti perfetti per puntare sui vestiti mix and match, tessuti combinati che ci fanno stare al fresco ma con la giusta dose di cocoon estivo.

Fonte foto: https://www.zara.com/it/it/vestito-mini-combinato-p02436493.html

– E tra i modelli in saldo di Zara, è impossibile non innamorarsi di questo abito mini combinato a 25.95 euro. Un po’ chiemisier e un po’ abito crochet, mixa le due anime dei vestiti estivi più amati del momento in un look deciso, accattivante e originale. Da indossare con un paio di espadrillas di giorno, con un sandalo gioiello alto o basso, come lo richiede l’occasione, alla sera.

– Tornano trendy anche quest’estate con la loro sensualità anche i vestiti a maglia: ne suggeriamo un modello a 12.95 euro più sportivo con tasconi e collo a polo, perfetto con un paio di sneakers per quelle giornate in ufficio in cui non vi attendono appuntamenti importanti e la parola comfy è la sola che avete voglia di sentire durante la giornata.

Fonte foto: https://www.zara.com/it/it/vestito-corto-a-trecce-p05039314.html

– E dopo un’intesa settimana di lavoro, la tre giorni relax del weekend è da inaugurare al piccolo prezzo di 9.95, con un abitino intrecciato che esprime al massimo il candore e la libertà dell’estate: un modello super versatile da indossare con tutte le scarpe che avete a disposizione.

Long dress Zara in saldo: a tunica, in jacquard, traforato da indossare in vacanza

– In vacanza lasciamo respirare la pelle indossando tessuto leggeri al tatto, puntando su abiti lunghi da poter indossare la sera anche con un bikini, altro trend di quest’estate 2021. Per chi ama le nuance calde, sarà primo amore con questo modello in jacquard, modello slip dress con scollo all’americana a 9.95 euro.

Fonte foto: https://www.zara.com/it/it/vestito-jacquard-p05039367.html

– Per la spiaggia, possiamo puntare sul classico kaftano oppure cercare qualcosa di diverso ed originale, come il vestito tunica con stampa esotica multicolor e in lino, perfetto anche per un party estivo al tramonto, comodo ed oversize, a 29.95 euro. Ed infine per avere una mise sensuale da indossare in spiaggia oppure alla sera, con un costume intero che si lascia intravedere in trasparenza, un vestito modello traforato al piccolo prezzo di 12.95 euro, da indossare con amore per tutta l’estate per un holiday mood glam.