Una delle borse Armani più amate diventa ancora più chic, tutta da personalizzare

D’estate tra le vacanze, la voglia di trascorrere giornate in relax e fuori casa, le borse sono un elemento immancabile del nostro outfit: shopper, tote, handbag e pochette, da scegliere e portare con noi a seconda dell’occasione. In particolare le it bag, complice anche un abbigliamento meno voluminoso rispetto all’inverno, si confermano mania anche di quest’estate 2021 e tra queste non potevamo certo mettere da parte il gioiellino di Armani, la MyEA bag.

In particolare da questa primavera c’è un altro trend che ha interessato le it bag: quello di personalizzarle, renderle nostre ed esclusive, scegliendo applicazioni o facendovi realizzare stampe speciali. E in quest’estate, sarà possibile farlo anche con la chic MyEA Bag di casa Armani.

MyEA Bag Armani: una shopper it bag pret a porter, un po’ tracolla e un po’ handbag

La MyEA Bag Armani nasce già come borsa personalizzabile, come suggerisce il nome: si tratta infatti di un modello da customizzare in base al proprio gusto grazie agli accessori complementari che possono essere aggiunti, i manici e i ganci che possono essere sganciati, per sceglierne altri e personalizzare la borsa ancora in una maniera diversa.

In stampa cervo, questa it bag dal costo neppure tanto oneroso se pensiamo che la più piccola parte dai 180 euro, fa gola perché la sua versatilità è capace di renderla sempre diversa, con un design contemporaneo ed essenziale. Una it-bag che mescola glamour e casual e che può essere indossata everyday ma anche per un’occasione speciale.

I modelli della nuova stagione prediligono colori vivaci ma dai toni più freddi, come il blu elettrico, blu scuro, bordò e naturalmente il nero. Non mancano inoltre anche modelli più arrotondati, trapuntati, con intrecci a rete e anche in paglia, in una versione white davvero summer vibes.

MyEA Bag Armani 2021: dove personalizzare la it-bag con stickers e lettere

La novità di quest’anno è che la MyEA Bag può diventare anche un modello pop: è possibile infatti personalizzarla con stickers e lettere termosaldate, per aggiungere dettagli ancora più unici alla vostra borsa, per esempio facendo incidervi le vostre iniziali, o quelle di una persona a voi cara. Una personalizzazione che rende la it-bag perfetta anche per una sfiziosa idea regalo.

La personalizzazione però è possibile solo nel negozio monomarca Armani di Milano in Via Manzoni 31. Ora che si è tornati a viaggiare, questa può essere l’occasione perfetta per visitare o riscoprire Milano e magari farsi un piccolo regalo: un souvenir decisamente glam, oppure rendere la nostra it-bag ancora più pop e soprattutto nostra.

