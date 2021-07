Gli outfit boho ispirati agli anni ’70 dominano le tendenze di quest’estate 2021, tra abiti, costumi e top.

Passeranno gli anni, ma ad ogni estate tra le tendenze moda avremo una certezza: i capi boho style resteranno sempre e comunque un evergreen capace di svoltare e di realizzare semplicemente con uno short, un top e una collana etnica, un look estivo fresco, wilde e trendy. Tante le suggestioni anche quest’anno che arrivano dalle seventy vibes che la moda non vuole proprio scrollarsi di dosso: bikini e top crochet, shorts di jeans inguinali, a campana, giacche lunghe di filo, sandali alla schiava da avvolgere intorno ai polpacci e fantasie colorate, vitaminiche e vibranti da summer of love.

Tendenze moda estate 2021: i must have del look boho style

Il sapore vintage c’è. Con uno sguardo contemporaneo, ma i pantaloni a zampa, la vita alta, il tie-dye, il multicolor, i fiori come se non ci fosse un domani, sì sulle passerelle estive abbiamo trovato ancora una volta tutto questo. Trend che non ci stancano, e che anzi sono in perfetta armonia con la nostra voglia di libertà dalle vibrazioni estive.

Hippie e dal sapore vintage, almeno uno dei bikini da indossare quest’estate 2021 dovrà essere così – vedere gentilmente l’ondata d’amore freschissima dei costumi di Golden Point -, a cui possiamo abbinare una manciata di accessori dal sapore etnico, che staranno benissimo anche su abiti lunghi. Over, morbidi, che si modellano sul corpo, oppure pronti ad avvolgerci come una sensuale seconda pelle? Nel dubbio, a noi vanno benissimo tutte e due.

Come realizzare un look boho style, summer 2021 edition

Ma come possiamo abbinare e mixare questi must have a prova di tendenze moda boho per realizzare il nostro look dal sapore vintage, per vivere quest’estate 2021 con leggerezza? Partendo da un look che sta già spopolando a Cannes 2021 come quello di Izabel Goulart, difficile da indossare in città ma promosso per le location estive: bikini, pantalone lungo e blazer, è abbiamo già il look boho da sera che più trendy non si può.

– Se cercate qualcosa di meno chic e più classico, andate sugli evergreen di sempre: camicetta fiorata a giro manica, shorts in denim, collana lunghe in nuance calde, e perché no qualche treccina per chi ha i capelli lunghi. Pronte per girare la penisola in camper? Le scarpe naturalmente che siano comodissime, magari anche gioiello e con strass ma basse o raso terra.

– E non dimentichiamo ovviamente abiti, top, pantaloncini in crochet: tra i più eleganti da indossare la sera per una passeggiata, i più sofisticati in vista di cerimonie o quelli in trasparenza come copricostume, è sicuramente uno dei tessuti più delicati e boho iconici di sempre.