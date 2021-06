Nella città di Milano e nel cortile di Cargo&HighTech, ha aperto un nuovo ristorante cinese che si chiama Yum Cha.

Fra le nuove aperture estive nella città di Milano, vi segnaliamo anche quella del ristorante Yum Cha. Molti lo avranno sicuramente letto da un post su Instagram che ha condiviso Selvaggia Lucarelli oppure da quello postato da Lorenzo Biagiarelli, chef e compagno della nota giornalista e blogger italiana. Vediamo allora di cosa si tratta e dove si trova esattamente.

Yum Cha apre a Milano

Nonostante il periodo difficile c’è anche una forte voglia generale di tornare alla normalità, vi segnaliamo fra le nuove aperture nel capoluogo lombardo anche quella del ristorante Yum Cha. “Ha appena aperto un luogo magico a Milano” ha così scritto in rete la giudice di Ballando con le stelle – “Si chiama Yum Cha. È di fianco a Cargo, che sembra un posto un po’ da Berlino, è sotto un bel pergolato che fa un po’ Toscana, serve piatti che ti fanno sentire in Cina. Però stai a Crescenzago”.

Il ristorante Yum Cha si trova in Via Meucci n. 43 nella città di Milano e più precisamente nel cortile di Cargo&HighTech. Si tratta in realtà della location estiva delle Nove Scodelle di Agie Zhou, imprenditore della ristorazione cinese. Uno dei piatti forti sono i baozi tagliati.

Selvaggia Lucarelli e Lorenzo Biagiarelli al Yum Cha

“Il patron è lo stesso (Agie Zhou della Ravioleria Sarpi), il menù per il momento è lo stesso (quindi cucina del Sichuan), l’atmosfera no, non è la stessa “ – ha così scritto su Instagram lo chef Lorenzo Biagiarelli – “C’è un pergolato coperto di viti intese come piante dell’uva, c’è un tendone con piante tropicali e poltroncine, c’è una bellissima penombra e un’arietta niente male e un’atmosfera sognante da vacanza (Milano non è la Puglia, basta un cortile in via Padova per farlo)…. Non sono esperto di scommesse, ma secondo me farà un’estate da tutto esaurito”.