Will Smith e sua madre ballano al ritmo di una famosa canzone, per festeggiare il giorno del suo 85° compleanno.

Will Smith e sua madre Caroline Bright si sono esibiti al ritmo di “I Wanna Dance With Somebody” di Whitney Houston, per festeggiare il compleanno della donna più importante della vita della star.

Nell’adorabile clip condivisa lunedì sulla pagina Instagram di Will Smith, il duo si tiene per mano mentre cantano e ballano la famosa canzone. Entrambi si sono divertiti moltissimo a quanto pare, per festeggiare al meglio la signora Caroline, che ha raggiunto l’importante traguardo degli 85 anni.

Il post sui social media è diventato letteralmente virale: ha raggiunto in pochissime ore oltre 1,4 milioni di like e diverse celebrità, tra cui l’attore Jamie Foxx, hanno inviato gli auguri di compleanno alla madre di Smith.

Will Smith è molto legato alla mamma Caroline, come lui stesso ha dimostrato e raccontato nel suo libro di memorie “Will”. Nel libro, infatti, ha svelato che ha cercato da ragazzo di salvare la mamma dagli abusi subiti dal padre, pensando addirittura di ammazzare il genitore.

