Ornella Muti sarà una delle presentatrici che affiancheranno Amadeus sul palco di Sanremo 2022, un’opportunità a lei molto gradita. Ecco cosa ha detto.

Tra le presentatrici che affiancheranno Amadeus sul palco dell’Ariston a Sanremo 2022 ci sarà anche Ornella Muti, grande star del cinema italiano che è molto fiera di essere stata scelta.

In un’intervista al Corriere della Sera, l’attrice ha raccontato cos’è per lei Sanremo, una kermesse molto importante seguita ogni anno da milioni di italiani: “Sanremo è l’Italia, lo seguono tutti. Il Festival vuol dire entrare nelle case di tutti gli italiani, vuol dire essere parte di una cosa bella in un momento difficile come quello che stiamo vivendo: Sanremo dà allegria, diverte, dà speranza”

Ornella Muti ha anche ricordato il Sanremo che più le è rimasto nel cuore, legato al suo papà: “Ho perso papà presto, ero piccola, ricordo che a lui piaceva tanto quando cantava Gigliola Cinquetti; quel Sanremo mi è rimasto nel cuore perché c’era ancora mio papà”

Il tempo che passa e il rapporto con la popolarità

Nella stessa intervista, Ornella Muti ha parlato del suo rapporto con il tempo che passa, una cosa che non le fa paura: “Invecchiare non fa piacere a nessuno, io mi tengo il più possibile, ma so che non siamo eterni, accetto con serenità il tempo che passa anche perché non siamo qui su questa terra per postare foto su Instagram. Ho tre figli, ho fatto rinunce per affetto, per amore, la vita che voglio vivere è sempre stata terrena, non voglio diventare patetica cercando di rimanere giovane, se la affronti così la vita ti sorride sempre…”

Ha poi continuato parlando della sua popolarità, di cosa ha significato per lei essere una grande attrice stimata ancora oggi: “Io sono molto amata dal pubblico, e questo a me basta. Non capisco chi si lamenta del peso della celebrità, e poi oggi tutti, anche attraverso i social, sono alla continua ricerca della notorietà. Il mio lavoro comprende anche una quota di popolarità, se no significa che sei un attore sfigato e io non sarei a Sanremo”

