Enzo Avitabile, ospite a Oggi è un altro giorno, parla della sua personale tragedia familiare e di come le figlie lo hanno salvato.

Ospite speciale a Oggi è un altro giorno, programma pomeridiano condotto da Serena Bortone, è stato Enzo Avitabile, la leggenda della musica napoletana e internazionale, che si è raccontato in modo inedito.

Durante la sua carriera ha conosciuto e collaborato con i più grandi, Pino Daniele, Eduardo Bennato, Bruce Springsteen e Carlos Santana, ma anche i nostro Jovanotti, Giuliano Sangiorgi e Giorgia. Un grande della musica, che però non ha vissuto una vita sempre facile.

La scomparsa della moglie e l’aiuto delle sue figlie

La sua carriera viene stravolta a inizio secolo, dopo la scomparsa della moglie Maria, avvenuta nel 2002. Il sassofonista partenopeo ha così dovuto crescere da solo le due figlie, Connie e Angela, che lo hanno aiutato a superare il momento drammatico della sua vita.

Ecco cosa ha raccontato a Serena Bortone: “Andavamo al mare insieme io e Maria. Ci conoscevamo da sempre. Sono stato una mamma senza saper neanche fare il padre. Mi hanno aiutato Connie e Angela a tirar su la famiglia. Mentre io ero fuori loro studiavano e stavano a casa, aspettavano e organizzavano la famiglia come se fossero la loro mamma. Sono molto orgoglioso di loro”

Una storia genuina e unica, proprio come Enzo Avitabile che, nonostante la grande tragedia, ha continuato a portare avanti una carriera brillante, per la quale tutt’oggi è riconosciuto in tutto il mondo.

