“Ti ho tradito”: glielo confessa in diretta tv

In diretta tv Jada Pinkett, sposata con Will Smith dal 1997, ha ammesso di averlo tradito durante un periodo in cui erano in crisi.

In diretta tv a Red Table Talk (programma da lei stesso condotto) Jada Pinkett si è abbandonata a un’inaspettata confessione, confermando che durante un periodo di crisi con suo marito – Will Smith – lo avrebbe tradito con il rapper August Alsina. Seduto difronte a lei nel salotto dello show televisivo era presente proprio il famoso attore, che ha messo un punto alla confessione di sua moglie con una battuta: “Cavalchiamo insieme, moriamo insieme. Un cattivo matrimonio per la vita”.

Will Smith

Jada Pinkett ha tradito Will Smith: la confessione

Oggi Jada Pinkett e Will Smith sono riusciti a recuperare il loro rapporto ma in passato, come moltissime altre coppie sposate, hanno vissuto momenti di crisi. Proprio durante uno di questi – in cui hanno confessato di esser stati “pacificamente separati in casa” – l’attrice avrebbe tradito il marito con il rapper August Alsina, presentatole dal figlio Jaden.

“Ho cominciato a provare un nuovo tipo di coinvolgimento. Avevo solo bisogno di sentirmi bene, era tanto che non mi capitava”, ha spiegato l’attrice nel salotto del suo talk show mentre era seduta proprio difronte al marito, che a quanto pare non avrebbe avuto incertezze nel perdonarla.

Nelle scorse settimane era stato lo stesso August Alsina a mettere in circolazione la voce della sua liaison con la Pinkett, e l’attrice ha dunque deciso di dire la sua in diretta tv per mettere fine ai rumor in circolazione: si è trattato di un unico episodio di tradimento, e lei e suo marito non sono (e non saranno mai) una coppia aperta, come molti hanno insinuato.

La famiglia e il matrimonio

Will Smith e Jada Pinkett sono convolati a nozze nel 1997, e insieme hanno avuto due figli: Jaden (nato nel 1998) e Willow (nata nel 2000). Nonostante le divergenze e qualche periodo di crisi avuto in passato oggi la famiglia è più unita che mai e l’attore ha dichiarato di non volersi più separare da sua moglie.

