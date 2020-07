Ilary Blasi fa la spesa… con un costume bollente!

Ilary Blasi ha conquistato i fan dei social facendo la spesa in costume da bagno e con degli shorts a dir poco striminziti!

Dopo la fine del lock down per l’emergenza Coronavirus Ilary Blasi e suo marito, Francesco Totti, si sono concessi qualche giorno di meritato relax al mare. La showgirl si è mostrata in uno dei suoi scatti sui social mentre era intenta a fare la spesa con shorts, infradito e costume da bagno: la foto ha fatto il pieno di like e in tanti hanno lodato il suo fisico a dir poco mozzafiato.

Ilary Blasi: la spesa in costume da bagno

La bellezza di Ilary Blasi l’ha resa una delle donne più amate del piccolo schermo e non è un caso se uno degli ultimi scatti della showgirl in costume e shorts rosso fiamma ha fatto il pieno di like: come sempre lady Totti ha ricevuto lodi e complimenti per le sue curve da urlo.

Ilary Blasi

Tra i commenti sui social – come sempre – non è mancata anche qualche critica: alcuni fan della showgirl non hanno potuto fare a meno di notare infatti che Ilary non avrebbe avuto la mascherina anti-coronavirus all’interno del supermercato. Altri ancora hanno invece criticato la showgirl per i pantaloncini, da molti giudicati come “troppo corti”. Come sempre Ilary Blasi ha preferito non replicare alle critiche, e del resto il suo successo sui social è assicurato.

La convivenza “forzata” in famiglia

Ilary Blasi e Francesco Totti hanno trascorso la quarantena chiusi in casa, nel loro lussuoso appartamento a Roma. I due si sono dedicati ai tre figli, e a pomeriggi di studio e di gioco tutti e cinque assieme. Totti ha scherzato sulla sua “convivenza forzata” con la moglie affermando di essersi sentito come “un ospite a casa sua”. Lui e la showgirl sono più innamorati che mai, e l’ex calciatore non ha mai nascosto di desiderare un quarto figlio (ipotesi scartata da Ilary, che invece si è detta felice e soddisfatta così).

