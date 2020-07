Il nipote di Elvis Presley è morto a soli 27 anni. Il giovane Benjamin Keough si sarebbe suicidato a Los Angeles.

Benjamin Keough, nipote di Elvis Presley, è morto a soli 27 anni. Lo conferma il manager della mamma, la famosa Lisa Marie Presley, figlia dell’osannato re del rock americano. Il giovane si sarebbe tolto la vita con un colpo di arma da fuoco, il suo corpo è stato ritrovato a Calabasas, a Los Angeles.

La conferma della morte del nipote di Elvis Presley

Il giovane Benjamin è morto, lo conferma Roger Widynowski, il manager della mamma Lisa Marie Presley, “distrutta dal dolore” dopo la notizia del ritrovamento del corpo senza vita del giovane figlio, classe 1992, a Los Angeles.

“Ha il cuore spezzato – commenta il manager parlando di Lisa Presley -, devastato e inconsolabile, ma cerca di restare forte per le sue gemelle di 11 anni e per la figlia maggiore Riley. Adorava quel ragazzo. Era l’amore della sua vita”.

Benjamin era la fotocopia del nonno Elvis

Come aveva ammesso anche la mamma Lisa, unica figlia del noto cantante Elvis Presley scomparso nel 1977, la somiglianza del figlio Benjamin con il nonno era “semplicemente misteriosa”. In alcune foto postate da Lisa su Instagram si nota tantissimo questa somiglianza, che non si ferma ai lineamenti, ma anche dalle scelte di vita del ragazzo.

Benjamin infatti faceva il musicista, come suo nonno prima di lui e anche come i suoi genitori, Lisa e Danny Keough. Dopo un inizio promettente che lo ha visto firmare un contratto da 5 milioni di dollari in tenera età con la Universal Music, Benjamin ha poi deciso di mantenere un profilo più basso rispetto al resto della famiglia.

Molto famosa in America è anche sorella maggiore, Riley Keough, classe 1989, modella e attrice nota nel grande schermo per aver partecipato ad alcuni film abbastanza famosi come Mad Max: Fury Road con Tom Hary e Charlize Theron e il film horror/ thriller uscito nel 2019 The Lodge.

7 minuti al giorno per un corpo da favola! Scarica QUI la scheda.

Fonte foto: https://pixabay.com/it/photos/elvis-presley-registrazione-artista-401920/