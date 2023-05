Finalmente gli utenti di WhatsApp sono stati ascoltati: sta per arrivare la funzione che consente di modificare i messaggi inviati.

Dopo le tante richieste degli utenti, WhatsApp ha deciso di lanciare la funzione che consente di modificare i messaggi inviati. La nota piattaforma di messaggistica istantanea, però, ha inserito una serie di regole per l’utilizzo dello strumento: vediamo come funziona.

WhatsApp: in arrivo la funzione che consente di modificare i messaggi inviati

WhatsApp si prepara a lanciare un’altra funzione importante. Dopo il silenziatore per le telefonate da parte dei numeri sconosciuti, arriva la possibilità di modificare i messaggi inviati. A rendere pubblica la notizia è Wabetainfo, sito dedicato all’applicazione, che sottolinea che il nuovo strumento è disponibile dopo l’aggiornamento per Whatsapp Beta, versione 2.23.10.13. Questo significa che, per il momento, gli utenti base non possono ancora avere accesso.

Stando alle prime indiscrezioni, la funzione che consente di cambiare i messaggi inviati non è tarata per un numero massimo di modifiche. Queste ultime, però, possono essere apportate soltanto nei primi quindici minuti dall’invio. Trascorso questo tempo, il testo non potrà più subire variazioni. Ergo: se avete inviato un messaggio sbagliato e non ve ne accorgete nel giro di un quarto d’ora, il danno è fatto.

Per modificare il messaggio su WhatsApp non dovrete fare altro che tenere premuto il testo e, successivamente, premere sui tre puntini posizionati in alto a destra. A questo punto, si aprire la funzione edit che consente di apportare modifiche.

WhatsApp: attenzione, gli altri sapranno che avete modificato i messaggi

Così come accade con i messaggi inviati e poi cancellati, anche con questa nuova funzione di WhatsApp i destinatari dei messaggi modificati sapranno che il testo è stato rivisto. Pertanto, quanti si trovano a leggere la chat saranno consapevoli di eventuali cambiamenti. E’ bene sottolineare che lo strumento di modifica non potrà essere utilizzato da dispositivi diversi rispetto a quello con cui è stato inviato il messaggio.

Riproduzione riservata © 2023 - DG