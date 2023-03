Novità in arrivo per quanti utilizzano quotidianamente WhatsApp: a breve ci sarà la funzione per silenziare le chiamate sconosciute.

WhatsApp potrebbe lanciare presto la funzione per silenziare le chiamate sconosciute. Questo significa che lo smartphone non squillerà più quando arrivano telefonate da parte di numeri non registrati in rubrica, spam e truffe comprese. Da quando sarà utilizzabile?

WhatsApp, arriva la funzione per silenziare le chiamate sconosciute

Stando ad un’indiscrezione lanciata dal blog WebBetaInfo, WhatsApp sta per lanciare la funzione che consente di silenziare le chiamate sconosciute. Questo significa che tutte le telefonate che arrivano da numeri non registrati in rubrica non emettono alcun suono. Allo stesso tempo, però, vengono registrate nella sezione tra lo stato e le chat. Pertanto, le chiamate non vanno perse ma restano tracciate. Il tutto in modalità silenziosa.

Il blog WebBetaInfo è riuscito ad ottenere questa informazione sbirciando il codice in anteprima dell’app. Ovviamente, per silenziare le chiamate sconosciute è necessario attivare l’apposita funzione tramite le impostazioni. Per il momento, questo nuovo strumento di WhatsApp non è attivo. Probabilmente, sarà utilizzabile a partire dal prossimo aggiornamento.

Sembra che WhatsApp abbia studiato il silenziatore per le chiamate sconosciute per evitare che gli utenti vengano disturbati mentre utilizzano l’applicazione. Negli ultimi tempi, infatti, le chiamate truffe o spam sono all’ordine del giorno e gli utenti lo reputano “un problema crescente“. Pertanto, il Registro delle Opposizioni ha risolto ben poco la situazione: le chiamate indesiderate continuano ad esistere e, soprattutto, ad essere fastidiose, insistenti e continue.

WhatsApp: un’altra novità in arrivo

WhatsApp non consentirà solo di mettere in modalità silenziosa le chiamate degli sconosciuti, ma potrebbe lanciare anche la funzionalità Newsletter. Per ora, la notizia non è stata ufficializzata, ma sembra che si stia studiando un modo per utilizzare lo stesso meccanismo dei messaggi multipli. Quante altre novità arriveranno? Sembra che l’applicazione dedicata ai messaggi istantanei diventerà sempre più ricca.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - DG