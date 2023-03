Avete mai visto la casa di Carolina Crescentini? Se la risposta è no, siete nel posto perfetto per scoprire tutti i segreti del suo nido d’amore con il marito, Francesco Motta. Ecco dove vive l’attrice…

L’attrice Carolina Crescentini e il marito, il cantautore Motta, vivono a Roma e la loro casa profuma di arte e creatività. Angoli densi di dettagli si sposano con il calore di ambienti accoglienti che restituiscono il senso di spazi vissuti intensamente, tra passione e puro relax. Andiamo a vedere nel dettaglio com’è fatta la casa e cosa si nasconde dietro quella porta…

La casa di Carolina Crescentini a Roma…

La casa di Carolina Crescentini si trova nella Capitale e ora vi portiamo nel cuore dei suoi spazi, tra dettagli curiosi e una vera e propria “oasi” in cui sedersi a leggere per ore…

Carolina Crescentini e Francesco Motta

Alcuni scatti postati dall’attrice su Instagram ci mostrano suggestivi scorci dell’abitazione capitolina in cui vive con il marito, Francesco Motta.

In alcuni angoli della casa di Carolina Crescentini si possono ammirare deliziosi mattoni a vista che contribuiscono a scaldare gli ambienti e a dare un tocco vintage all’abitazione, ma non sembrano mancare anche strumenti musicali…

Tra i dettagli che possiamo notare nelle foto pubblicate sui social, infissi e porte chiari, precisamente bianchi, e la dolce carezza del legno in alcuni complementi d’arredo…

A casa dell’attrice, pavimenti in parquet e piante nella zona living, immersa nella cornice di una splendida ondata di luce naturale che filtra dalle ampie finestre.

Il salotto di Carolina Crescentini

Il salotto di Carolina Crescentini è uno dei punti forti della deliziosa casa dell’attrice. Si tratta di un ambiente impreziosito da una grande libreria che domina l’intero spazio, sotto la quale è “incastonato” un morbido e spazioso divano grigio con grandi cuscini per una pausa a tutto relax!

Avete notato il dettaglio nella foto qui sopra? A uno sguardo attento non sfugge, in alto a sinistra dell’immagine, la presenza di due oggetti di design: i vasi ispirati al cuore umano, un tocco “anatomico” davvero originale per ornare la casa con i fiori alle pareti!

Al centro della sala un tavolino con piano in vetro e base geometrica acciaio su cui l’attrice ha posizionato alcune candele per donare una luce soffusa alle sue serate dedicate alla lettura…

Si tratta di una zona della casa che Carolina Crescentini ha mostrato anche in un’altra immagine, stavolta con protagonista il marito Francesco Motta (in posa proprio davanti alla libreria)…

Riproduzione riservata © 2023 - DG