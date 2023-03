Nel mondo della cucina e della gastronomia, il termine veggie sta prendendo sempre più piede: scopriamo il suo significato.

Sono sempre di più le persone vegetariane e vegane, per questo le parole legate a questo stile alimentare continuano ad aumentare. Una delle espressioni più comuni al giorno d’oggi è di certo veggie, ma ancora oggi in tanti non sanno cosa voglia dire. Vediamo allora tutto su questo termine e impariamo a conoscerla attraverso esempi d’uso.

Origini : deriva dalla parola inglese veggie (o veggy) ossia “vegetarian” che in italiano significa “vegetariano”.

: deriva dalla parola inglese veggie (o veggy) ossia “vegetarian” che in italiano significa “vegetariano”. Quando si usa : si usa al posto di “vegetariano”.

: si usa al posto di “vegetariano”. Lingua : inglese.

: inglese. Diffusione: in tutto il mondo.

Il significato di veggie

frutta verdura

Veggie è un termine molto utilizzato nel mondo della cucina e della gastronomia. La parola nasce dall’inglese “vegetarian” ed è conosciuta anche come veggy. Si tratta di una voce sia aggettivale sia sostantivale formata dall’unione del confisso veg- (isolato da vegetarian) col suffisso -y/-ie. Essa è attestata anche nelle varianti vegie e vege che comunque sono molto più rare e poco utilizzate.

Il termine può anche significare “verdura” o “vegetale”, ma in italiano è raro che questo avvenga. La prima attestazione nel nostro Paese risale al 1992, ma il periodo di affermazione va dal 2014 al 2017. Nel presente il termine si può trovare anche nei dizionari italiani e inoltre è stata riconosciuta dall’Accademia della Crusca.

Oltre alla pronuncia inglese /vɛdʒɪ/, la lingua italiana contempla anche /vɛg:ɪ/.

Esempi d’uso

Vediamo allora alcuni esempi d’uso in casi pratici per capire meglio il significato del termine sempre più diffuso in cucina:

“Domani sera ti va di andare a cena in quel nuovo ristorante veggie? Si trova in centro, non so se lo conosci già”.

“La cucina veggie è sempre più apprezzata anche in Italia”.

“Seguire una dieta veggie non significa avere uno stile alimentare vegano: è fondamentale conoscere questa differenza in cucina”.

Riproduzione riservata © 2023 - DG