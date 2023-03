Il birthing makeup è una nuova tendenza che sta prendendo sempre più campo. Scopriamo di cosa si tratta.

Negli ultimi tempi, capita sempre più spesso di imbattersi in foto condivise sui social e in cui le neo mamme si mostrano al meglio di sé subito dopo il parto.

Una tendenza che sta prendendo sempre più campo e che è caratterizzata dal postare foto in cui si appare impeccabili fin dai primi istanti da mamme.

Si tratta del birthing make up, ovvero il make up in sala parto. Un moda figlia dei social e che grazie a TikTok si sta diffondendo sempre di più.

Come funziona la birthing make up

Diventare mamme è un vero e proprio evento e in genere l’unico pensiero che si ha in mente è quello del proprio piccolo e di quanto lo si stringerà tra le braccia. Questo è vero per molte donne ma non per tutte. Molte, infatti, pensano anche alla propria immagine e ai momenti che sceglieranno di condividere una volta diventate mamme.

birthing make up

Alcune tra loro, sopratutto se spesso frequenti sui social, hanno anche bisogno di farsi trovare al meglio e per riuscirci usano appunto il birthing make up che altro non è che il trucco (comprendente anche parrucco) da sistemare poco prima del parto. Basti pensare che i post che ultimamente si rifanno a questa tendenza diventano spesso virali, spostando sempre più l’attenzione sulla neo mamma e su quanto sia perfetta che sulla nuova vita che ha tra le braccia.

I pareri discordanti sul birthing make up

La nuova tendenza di Tik Tok (e non solo) sta prendendo sempre più campo, tanto che molte mamme scelgono addirittura di avvalersi di una truccatrice professionista da ingaggiare per parti cesarei (e quindi programmati) o per quando si trovano in ospedale e sanno di essere pronte al parto.

Un fenomeno sempre più discusso e che, come spesso avviene in questi casi, porta con se pareri opposti tra loro. Se da un lato ci sono persone che condannano questa scelta, dall’altra ci sono quelle che, invece, sembrano comprenderla e supportarle.

In ogni caso, al di là dei pensieri personali, il birthing make up sta diventando sempre di tendenza. E a questo punto, come per il filtro bold glamour (sempre di tiktok) si dovrà solo capire se si tratta di una meteora o di una moda destinata a durare nel tempo.

