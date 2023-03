Su TikTok è arrivato un nuovo filtro: Bold Glamour. Gli esperti hanno già lanciato l’allarme perché risulta quanto mai dannoso.

Su TikTok è arrivato un nuovo filtro che sta facendo parecchio discutere. Si chiama Bold Glamour e secondo gli esperti non farà altro che alimentare “ansia, stereotipi e problemi di autostima“. Vediamo perché è diverso rispetto agli altri e perché va ad impattare in modo negativo sulla vita dei giovani.

TikTok: è allarme per il filtro Bold Glamour

La tecnologia sta prendendo il sopravvento e l’ultimo filtro di TikTok ne è la prova. Si chiama Bold Glamour e, nel giro di pochi giorni dal suo lancio, è diventato una sorta di must have. Per la serie: è vietato condividere un contenuto senza utilizzarlo. Cosa ha di diverso rispetto agli altri ‘correttori’ usati fino ad oggi? Semplice: è quanto mai realistico. Grazie all’intelligenza artificiale generativa, non si distacca dal reale volto umano e appare come una sorta di trucco indelebile.

Cerchiamo di essere ancora più chiari. Mentre gli altri filtri sono visibilmente tali, tanto che se muovi inavvertitamente il volto si notano i reali tratti somatici, Bold Glamour no. Questo significa che a breve, sia su TikTok che su gli altri social, assisteremo ad una marea di donne con lo stesso make-up e il medesimo chirurgo plastico. Gli uomini sono parzialmente esenti perché, per il momento, questo filtro funziona soprattutto con i visi femminili.

L’allarme per la nuova ‘funzione’ di TikTok è scattato in un lampo perché questa ricerca ossessiva della perfezione potrebbe danneggiare, e non poco, i giovani. Pelle levigata, trucco indelebile, zigomi scolpiti e labbra gonfie: è davvero questa la versione migliore delle persone? Secondo il social sì, ma basta un minimo di intelligenza per capire che il baratro è vicino.

Bold Glamour: gli esperti chiedono di vigilare sui giovani

Secondo gli esperti, il filtro Bold Glamour di TikTok non fa altro che “alimentare ansia, stereotipi, problemi di autostima, soprattutto tra i più giovani“. Uno studio condotto dall’Università Vita-Salute San Raffaele e dal Centro Universitario di Statistica per le Scienze Biomediche (Cussb), all’interno del progetto SatisFace, ha sottolineato che il 49,2% dei giovani edita le foto che pubblica sui social. Questo significa che il nuovo filtro non farà altro che peggiorare la situazione. E’ fondamentale, quindi, vigilare sui ragazzi e invitarli sempre ad accettare il proprio aspetto.

