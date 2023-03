Alfonso Signorini ama l’eleganza sopra ogni cosa: nella sua casa non mancano oggetti d’arte, un pianoforte, un camino e tante immagini della Divina Maria Callas.

Non si conosce con esattezza il luogo in cui abiti Alfonso Signorini, se non che si trova a Milano, ma sui social sono tante le foto scattate dallo stesso giornalista nel suo appartamento, in cui vive con il gatto Teo. Nella casa non mancano dettagli chic e ricercati, e una stanza è addirittura adibita a palestra: oltre alla dedizione per l’attività fisica c’è poi la musica, altra grande passione per Alfonso Signorini.

La casa di Alfonso Signorini: tra palestre in camera e pianforti

Una delle stanze della casa di Alfonso Signorini è adibita a palestra, e del resto il direttore editoriale di Chi non ha mai fatto segreto di tenere molto all’attività fisica e alla cura del corpo. Nella stanza sono presenti un tapis roulant, una cyclette e molti altri strumenti utili a fare esercizio.

Il gatto Teo è il fidato compagno con cui Signorini condivide l’appartamento e molti dei suoi viaggi. Spesso sui social il conduttore televisivo condivide un saluto con i fan postando foto del suo gatto, diventato una sorta di beniamino per i suoi followers.

Oltre all’attività fisica una delle grande passioni di Alfonso Signorini è la musica (la classica in particolare) e nella sua casa non manca un elegante pianoforte che il direttore di Chi sa suonare perfettamente.

Anche quando gli amici vengono a fargli visita – come Alessia Marcuzzi – capita che Signorini li intrattenga con qualche brano suonato al pianoforte. La stanza in cui si trova lo strumento è provvista di ampie finestre che, di giorno, la rendono molto luminosa.

In tutta la casa non mancano sculture, quadri e oggetti d’arte. In salone il conduttore televisivo ha diversi dipinti che raffigurano la cantante lirica Maria Callas, un vero mito per lui. Nella sala una scala coi gradini in legno porta ai piani superiori, e le pareti sono tutte di colore bianco.

Per scaldare un po’ la casa durante l’inverno a Signorini piace utilizzare il camino: anch’esso riprende con le sue decorazioni lo stile classico ed elegante che il conduttore sembra preferire per l’arredamento.

