Qual è il significato più profondo del matrimonio? Perché due innamorati dovrebbero sposarsi? Vediamo cosa significa essere “una sola carne”.

Secondo gli ultimi dati Istat, nel 2022 sono stati celebrati 122.097 matrimoni. Un numero che supera del 26% le nozze avvenute l’anno precedente, quindi c’è una certa crescita. Eppure, stando ad un’indagine di Moneyfarm, in Italia ogni 5 minuti una coppia decide di separarsi. Alla luce di ciò, una domanda sorge spontanea: qual è il significato profondo dell’unione coniugale? Perché due innamorati dovrebbero decidere di diventare “una sola carne“?

Matrimonio: qual è il significato profondo?

Il matrimonio ha un significato profondo che, purtroppo, viene spesso dimenticato. Quasi tutti gli sposi pensano alla festa, all’abito bianco, al viaggio di nozze e ad altri infiniti dettagli, senza considerare l’aspetto più significativo, ovvero il vincolo coniugale che si stringe davanti a Dio. Teoricamente, quanti decidono di sposarsi in chiesa sono credenti, hanno fede in quel Dio “uno e trino“. Quando si giurano amore eterno, gli innamorati diventano “una sola carne” (Mc 10,6-9) e accettano che “ciò che Dio ha unito, non venga diviso da nessuno” (Mc 10,6-9). Sia chiaro, questo non significa che il divorzio sia sbagliato, ma solo che prima di arrivare all’altare bisognerebbe pensare davvero a quello che si sta facendo.

A questo punto, la domanda sorge spontanea: perché sposarsi? I motivi sono diversi e difficilmente possono esistere l’uno senza l’altro. Innanzitutto, entrambi gli sposi devono aver voglia di costruire una famiglia. Questo non vuol dire necessariamente mettere al mondo dei figli, ma avere un progetto comune. Inoltre, devono esserci il desiderio di crescere insieme e la volontà di sedersi a tavolino quando i bisogni dei partner non coincidono. Ovviamente, bisogna mettere in conto pazienza, tanta pazienza. Dulcis in fundo, il tutto deve essere condito dall’amore, da quel sentimento puro e forte che vi fa dire: “Mettimi come sigillo sul tuo cuore, come sigillo sul tuo braccio; perché forte come la morte è l’amore, tenace come gli inferi è la gelosia: le sue vampe son vampe di fuoco, una fiamma del Signore! Le grandi acque non possono spegnere l’amore né i fiumi travolgerlo” (Ct 2,8-16; 8,6-7).

Quali sono i simboli del matrimonio?

Dopo aver visto il matrimonio dal punto di vista del significato profondo e dei motivi che devono spingere a giurarsi amore eterno, vediamo quali sono i simboli del vincolo coniugale. Senza ombra di dubbio, al primo posto troviamo le fedi. Il fatto che siano realizzate in oro e abbiano una forma circolare non è casuale: ricordano le aureole dei Santi. Fondamentale è anche il bouquet. Secondo la tradizione il profumo che emana è in grado di scacciare gli spiriti maligni, mentre sul piano carnale è di buon auspicio per gli sposi.

Tra i simboli delle nozze troviamo anche il velo e le colombe. Queste ultime rappresentano l’unione perfetta, la fedeltà e la stabilità di coppia. Infine abbiamo il riso, che con indica prosperità e abbondanza, il taglio della torta, primo gesto coniugale, e i confetti, simbolo di fertilità, salute, longevità, felicità e ricchezza.

Riproduzione riservata © 2023 - DG