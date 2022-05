Su TiktTok è esplosa una nuova moda: si tratta del filtro ‘faccia che piange’. I video stanno spopolando e i fan sembrano impazziti.

Si può piangere di gioia o di dolore, ma questo poco importa agli estimatori di TikTok. Sul noto social network è sbarcato il filtro ‘faccia che piange’ e i fan della piattaforma sono letteralmente impazziti. Fioccano video come se non ci fosse un domani e l’hashtag #cryingfilter ha raggiunto più di 80 milioni di visualizzazioni.

TikTok: è filtro ‘faccia che piange’ mania

Lanciato su Snapchat nei primi giorni di maggio 2022, il filtro ‘faccia che piange‘ è sbarcato anche su TikTok, incantando gli estimatori del noto social network. Chiamato anche ‘filtro faccia triste’ o ‘filtro pianto’, appena è stato pubblicato su Snapchat, in molti hanno accusato gli ideatori di aver tratto ispirazione dall’attrice Amber Heard. Nello specifico, sembrava che si fossero basati sull’espressione che la donna ha assunto durante la testimonianza nel recente processo contro l’ex marito Johnny Depp. La voce si è diffusa in un lampo, tanto che un portavoce di Snapchat si è visto costretto ad intervenire per smentire il chiacchiericcio.

Ispirazioni a parte, resta il fatto che il filtro ‘faccia che piange’ ha conquistato TikTok e l’hashtag #cryingfilter ha raggiunto, per ore, più di 80 milioni di visualizzazioni. Una vera e propria mania, che consente agli utenti di trasformare la propria espressione, anche se allegra, in una del tutto disperata. La popolarità del filtro è tale che alcune major come McDonalds hanno iniziato ad utilizzarlo.

Come utilizzare il filtro triste?

Per utilizzare il filtro ‘faccia che piange’ su TikTok è necessario scaricare Snapchat e registrare un video con l’effetto che si dispera. Dopo averlo salvato sul proprio smartphone è possibile caricarlo e condividerlo su TikTok.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG