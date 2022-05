IMO è un acronimo molto utilizzato sui social network e nei forum, ma cosa significa e quando si usa?

Sono davvero tanti i termini utilizzati nel mondo del web e non è facile conoscerli tutti. Tra gli acronimi più diffusi online c’è sicuramente IMO. Questa parola si legge spesso in forum o sui social network, ma le persone meno giovani non ne conoscono il significato. Vediamo quindi cosa vuole dire questo inizialismo e quando è possibile utilizzarlo.

: ha origine dall’espressione inglese ”In My Opinion” e si traduce come “secondo la mia opinione”. Quando si usa : si utilizza nelle chat di messaggistica oppure sui social media per indicare che qualcosa non interessa.

Il significato di IMO

IMO è l’acronimo dell’espressione inglese ”In My Opinion” e si traduce in lingua italiana come “secondo la mia opinione”. Si tratta di un’abbreviazione molto utilizzata sia nelle chat di messaggistica che sui social network, inoltre è parecchio diffusa anche sui forum. Gli utenti la utilizzano per esprimere un proprio pensiero personale che può differire magari da quello degli altri.

L’acronimo non è spesso pronunciato per via orale, ma ci sono persone che lo utilizzano anche nel linguaggio orale. In generale, comunque, si utilizza soprattutto nel linguaggio scritto per spiegare che si sta dicendo una propria opinione.

Alcune volte, al posto di questo acronimo, si utilizza l’espressione IMHO ossia “In My Humble Opinion”. Utilizzare questo inizialismo permette di puntualizzare di non avere la presunzione di dire l’unica verità esistente. Traducibile come “a mio modesto parere”, questa abbreviazione è molto più pacata.

Esempi d’uso

Vediamo dunque alcuni esempi d’uso in casi pratici per riuscire a comprendere meglio il significato dei questo acronimo:

“Il sushi va di moda e in tanti lo amano, però la pizza è molto meglio IMO”.

“Quella serie tv è molto famosa, ma IMO è davvero sopravvalutata”.

“IMO è un inizialismo molto diffuso online proprio come anche TBH e IMHO”.

