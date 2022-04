TBH è palesemente un acronimo, resta da capire qual è il significato che sottintende. Andiamo a scoprirlo.

L’espressione TBH è in circolazione da un sacco di tempo, ma sapete esattamente cosa vuol dire? Anche se conoscete il significato originale, con il passare degli anni si è assistita a un’evoluzione del vecchio termine, arrivato ai giorni nostri con ulteriori significati. Le sfumature differiscono sulla base dello specifico campo d’applicazione. Quindi, andiamo a toglierci il tarlo del dubbio e analizziamo i vari contesti in cui è adottabile. Nel presente articolo vi spiegheremo in maniera dettaglio l’etimologia, l’accezione classica insieme a quelle introdotte di recente e prenderemo in esame un paio di esempi d’uso, cosicché la spiegazione divenga di più facile comprensione.

Origine: dall’inglese To be honest.

dall’inglese To be honest. Dove viene usato: per indicare “a essere onesti”.

per indicare “a essere onesti”. Lingua: inglese.

inglese. Diffusione: mondiale.

Il significato di TBH

L’uso comune dell’acronimo è “a essere sinceri”, “in totale franchezza”. Di solito messo all’inizio o alla fine di una frase, il proposito è di sottolineare come l’opinione manifestata venga detta senza giri di parole, nella massima trasparenza. La sua adozione può risultare aggressiva o, al contrario, consistere in una umile autoriflessione. Ce ne si avvale, poi, pure in tono scherzoso.

Riconosciuto ovunque sul web, dai forum ai social media, assomiglia parecchio ad altri inizialismi: IMO (In My Opinion), IMHO (In My Honest Opinion), TBH (To Be Fair). Su Instagram ha cominciato, però, ad assumere una differente sfumatura, per esempio una didascalia che recita “like for a tbh” invita a mettere un like se si vuole davvero fare un complimento, se si apprezza realmente la foto. Raramente lo si impiega, invece, per indicare un post di qualcuno che desidera essere ascoltato.

Esempi d’uso

Ecco qualche esempio d’uso in casi pratici:

“TBH, non me la sento proprio di riesaminare l’intera questione”.

“Sei la persona di cui maggiormente mi fido, TBH”.

