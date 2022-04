Frasi stato WhatsApp corte: gli aforismi più belli da poter scegliere per il proprio account sulla nota app di messaggistica.

Hai bisogno di frasi stato WhatsApp corte? Ne esistono davvero tantissime! Ogni tanto può essere necessario cambiare le frasi che rappresentano il nostro stato d’animo sulla nota app di messaggistica istantanea, magari per far sapere ai propri amici se c’è qualcosa di particolare che ci passa per la testa, o se stiamo passando un brutto periodo e abbiamo bisogno di aiuto.

Ma cosa scrivere sugli stati? Puoi lasciarti ispirare dai tuoi pensieri, da quelle che effettivamente sono le parole che vorresti condividere. Ma potresti anche utilizzare alcune frasi corte e particolarmente incisive, scritte da penne particolarmente ispirate.Ecco alcuni esempi che potrebbero davvero fare al caso tuo!

Frasi belle corte per stato WhatsApp

I caratteri a nostra disposizione per lo stato WhatsApp, come per le storie Instagram o Facebook, non sono tantissimi. Meglio quindi evitare di dilungarsi a dismisura e scegliere delle frasi brevi ma molto belle.

Certo, utilizzare aforismi o frasi di grandi artisti o scrittori non è il massimo dell’originalità. Anche se, va detto, certi pensieri e certe parole sono dei veri evergreen e possono riuscire a descrivere in maniera più completa quello che è davvero il nostro sentimento. Eccone alcuni esempi:

– Tutto quello che sei capace di immaginare è reale. (Pablo Picasso)

– Ama la verità ma perdona l’errore. (Voltaire)

– Ci si abbraccia per ritrovarsi. (Alda Merini)

– Supera te stesso e supererai il mondo. (S. Agostino)

– Felice è chi sa amare. (Hermann Hesse)

– Dove c’è amore c’è vita. (Mahatma Gandhi)

– Se puoi sognarlo, puoi farlo. (Walt Disney)

– Una volontà forte vince sempre. (Louisa May Alcott)

– Esperienza è il nome che ciascuno dà ai propri errori. (Oscar Wilde)

– Quanto più grande l’ostacolo, tanta più gloria nel superarlo. (Molière)

– La mia libertà finisce dove comincia la vostra. (Martin Luther King)

– Un giorno senza sorriso è un giorno perso. (Charlie Chaplin)

Stati WhatsApp originali

Abbiamo visto molte frasi brevi ma che riescono, con una manciata di caratteri, a cogliere appieno un nostro sentimento, una nostra sensazione, una nostra emozione. Se però nessuna di queste famosi frasi ti ha colpito in maniera particolare, puoi provare con uno stato originale che sia simile a questi:

– Ho conosciuto il mare meditando su una goccia di rugiada.

– Un cuore grande si riempie con poco.

– Nella vita a volte si vince, altre volte si impara.

– Io voglio contare, non essere contato.

– Le matite rotte colorano ancora.

– Gli errori sono la prova che ci stai provando.

– Il silenzio è anche una risposta.

