Consultando qualche forum vi siete imbattuti nel termine IMHO e vi chiedete che cosa voglia dire? Fughiamo qualsiasi dubbio!

Per poter interagire efficacemente senza apparire boomer, sul web è utile acquisire dimestichezza con le particolari terminologie utilizzate. Ad esempio, IMHO consiste in un acronimo frequentemente adoperato nei forum e anche nelle discussioni portate avanti attraverso i social network. Ma qual è il suo significato esatto? E quando è il caso di ricorrervi? Andiamo a scoprirlo insieme.

Origini: dalla espressione britannica “In My Humble Opinion”, ovvero “secondo la mia modesta opinione”.

dalla espressione britannica “In My Humble Opinion”, ovvero “secondo la mia modesta opinione”. Dove viene usato: nelle discussioni in rete o comunque in forma scritta per esprimere il proprio parere.

nelle discussioni in rete o comunque in forma scritta per esprimere il proprio parere. Lingua: inglese (abbreviazione).

inglese (abbreviazione). Diffusione: globale.

Il significato di IMHO

Acronimo inglese di “In My Humble Opinion”, può essere tradotto in lingua italiana come “secondo me”, “per quanto mi riguarda” o “a mio modesto avviso”. Spesso viene inteso pure per indicare “In My Honest Opinion”. In linea di massima, trova ampio uso tra gli utenti per esprimere un pensiero personale.

Un modo di vedere o decodificare una particolare vicenda, puntualizzando di non aver la presunzione di affermare la verità assoluta, ma solo, appunto, il proprio modesto parere. Alla pari di qualsiasi altro acronimo nato nel dinamico linguaggio di internet (come LOL e ASAP), ha origini recenti, dal momento in cui il web è diventato la più grande piazza, dove dialogare e confrontarsi.

Senz’altro non si presta a essere applicato in forma orale: suonerebbe fuori contesto. Al contrario, nella scrittura favorisce una conversazione pacata e civile, evitando di alzare i toni. In maniera pratica e veloce, contribuisce a specificare che l’intento non è di imporre l’idea maturata su una questione.

Esempi d’uso

Ecco qualche esempio d’uso in casi pratici:

“Diego Maradona è il più forte calciatore di ogni tempo, mentre Lionel Messi quello della attuale generazione IMHO”.

“Quel che IMHO fa la differenza è il metodo, non le competenze”.